Sénégal: Capital humain de qualité et bonne prise en charge des maladies courantes - Sutsas en université hivernale

Pour un capital humain de qualité et une bonne prise en charge des maladies courantes, le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) a démarré depuis hier, mardi 10 octobre, sa 1ère université hivernale à Dakar. Un moment fort qui a réuni différents acteurs de la santé.

Le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) a démarré depuis hier, mardi 10 octobre 2023, sa première édition «d'université d'hivernage». Cette activité, qui prendra fin vendredi prochain au Service national de l'éducation et de l'information pour la santé (Sneips) à Dakar, a réuni des spécialistes de la santé, des universitaires, des acteurs de la société civile, entre autres. Durant ces quatre jours, il sera question, pour les acteurs, de débattre sur le profil du capital humain par un renforcement de capacité dans la santé. Moment de partage et d'échanges, les questions syndicales seront aussi à l'ordre du jour dont une maîtrise des droits.

Selon Mballo Dia Thiam, «l'université d'hivernage est un temple du savoir de genre particulier. Un espace libre où des acteurs de la santé pourront partager leur savoir-faire pour la bonne marche de notre profession. C'est aussi un espace de formation, avec des professeurs d'université pour le renforcement des capacités». Pour Mballo Dia Thiam, la santé est une discipline très complexe. Dès lors, estime-t-il, les acteurs ont besoin d'être mis à niveau, face à l'apparition ou la réapparition de certaines pathologies. «Dans cette université, ce n'est pas uniquement les maladies comme les zoonose et le paludisme qui se sont invités au débat. Il y a aussi d'autres questions ayant trait au syndicalisme. Aujourd'hui, l'actualité reste la question de la maintenance qui occupe une place importante, à côté des questions de droits et d'autres liés à la santé. Nous pensons ainsi contribuer au développement du capital humain en innovant».

%

Au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, la directrice des Ressources humaines, Awa Fall, venue présider la rencontre, a salué l'initiative. «Cette rencontre m'inspire une grande satisfaction. Les partenaires sociaux qui s'investissent dans le développement du capital humain est une chose à encourager et j'en appelle à tous les autres partenaires à suivre cette mouvance». Et de poursuivre : «dans la prise en charge du capital humain, l'Etat est en train de faire beaucoup d'efforts, surtout concernant le niveau de rémunération. Certes, il y a quelques difficultés dans la prise en charge des autres catégories qui n'ont pas encore perçu. Cependant, je peux rassurer que le traitement est en cours. Présentement, il ne reste juste qu'un point destinée aux élargissements pour le personnel administratif».