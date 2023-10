Madagascar: Campagne Éectorale - Andry Rajoelina occupe seul le terrain

Le premier jour de la campagne électorale débute assez discrètement avec un seul candidat, le numéro 3. Les autres ont poursuivi leur manifestation.

Le coup d'envoi est donné.

La campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 9 novembre s'est ouverte hier dans une ambiance assez discrète.

Seul Andry Rajoelina a débuté officiellement sa campagne.

Les affiches du numéro trois sont également les seules à être visibles sur les panneaux d'affichage.

Deux villes ont connu l'effervescence de la propagande hier, Antananarivo et Antsiranana . Douze des treize candidats inscrits sur les bulletins uniques n'ont pas encore fait campagne, onze d'entre eux refusent de commencer la propagande et manifestent dans les rues, le dernier est introuvable.

En province, l'ambiance de cette première journée reste aussi assez discrète.

Dans la ville de Tamatave, comme à Ambatondrazaka, Fianarantsoa ou encore Morondava, on n'a pas connu de situation particulière concernant la propagande.

Une des raisons à cela est que la plupart des démembrements du collectif des candidats en province attendent les consignes de leurs candidats respectifs pour débuter la campagne.

Andry Rajoelina a commencé la séduction de son futur électorat à Mahatazana de l'Akamasoa avec un culte suivi d'un gala évangélique avec plusieurs artistes.

%

C'était une communion avec de nombreux partisans et la colline de Mahatazana était peinte en orange.

Confiance

Pendant son allocution, Andry Rajoelina s'est présenté comme étant un vainqueur et qu'il a confiance en une future victoire.

« Ayez confiance, on sortira vainqueur, on va colorer Madagascar en orange », a-t-il déclaré devant plus de mille partisans.

Dès la fin de l'événement, il a pris la direction du nord de l'île pour Antsiranana. Il est arrivé dans le stade « manara-penitra » de la ville, bondé de foule en fin d'après-midi, avec une fois de plus plusieurs artistes pour animer la soirée.

Aux environs de 11 heures, les membres du collectif des onze candidats ont débarqué à Mahamasina, déjà attendus par de nombreux partisans.

Ils ont entamé la marche pacifique qui n'a pas, encore une fois, été perturbé par les éléments des forces de l'ordre.

Vers midi, ils sont arrivés à Anosibe et quelques partisans de Andry Rajoelina ont surgi et déclaré ne plus vouloir de crise et qu'il serait mieux d'aller aux urnes.

Mais cela n'a pas diminué les ardeurs des manifestants, avec les candidats qui ont continué la marche vers Ambilanibe pour enfin se disperser du côté d'Andavamamba.

Le collectif des candidats réitère la solidarité de ses membres et leur décision de ne pas commencer la campagne électorale avant la résolution de ce qu'ils considèrent comme problèmes liés à l'élection.