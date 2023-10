Sénégal: Relance post Covid-19 des entreprises sénégalaises - Une enveloppe de 20 milliards Fcfa destinée aux Pme

Pour soutenir la résilience des entreprises qui ont été frappées par la pandémie du Covid-19, l'Etat du Sénégal et la Banque Islamique de Développement (Bid), ont mis en place un fonds islamique pour la relance (Fir), une facilité de soutien aux Pme.

D'un montant de 20 milliards FCFA, cette facilité sera mise à la disposition des PME impactées par la Covid-19. La cérémonie de signature de conventions entre le Fonsis et les banques partenaires notamment la Banque islamique du Sénégal et le Coris Bank s'est tenue hier, mardi 10 octobre.

Les entreprises sénégalaises particulièrement les Pme ont été touchées par la pandémie du Covid-19. Pour relancer ces entreprises, la Banque Islamique de développement (Bid) et l'Etat du Sénégal ont mis en place une stratégie importante de financement des Pme. A cet effet, un fonds important a été lancé pour relancer les Pme qui ont été affectées par la pandémie. Il s'agit d'une enveloppe de 20 milliards Fcfa dont les 5 milliards seront alloués à une intervention au niveau du capital des entreprises et les 15 milliards seront utilisés dans le cadre d'un véhicule pour la dette.

«C'est un mécanisme innovant qui permet à la Pme et à la Pmi de se doter d'un véhicule et de ressources pour se faire financer aussi bien au niveau de l'investissement que du fonds de roulement. Le mécanisme est innovant par son architecture, parce que nous utilisons le système bancaire. Plusieurs acteurs vont intervenir dans ce mécanisme très efficace pour permettre aux Pme de se doter de ressources nécessaires pour pallier aux difficultés occasionnées par la Covid-19 et surtout de se relancer», a expliqué le directeur général du Fonsis Abdoulaye Diouf Sarr. Il s'exprimait hier, mardi 10 octobre, lors de la cérémonie de signature de convention entre le Fonsis, la Banque islamique du Sénégal et le Coris Bank.

%

Par ailleurs, il signale que ce premier dispositif est considéré comme une phase pilote dont la réussite impliquera une mise à l'échelle au profit d'un plus grand nombre d'entreprises.

«L'objectif dans un premier temps, c'est de financer 400 entreprises dans le semestre avec des interventions qui sont dans la fourchette de 10 millions jusqu'à 50 millions Fcfa», indique-t-il.

Boubacar Coréa, directeur général de la Banque islamique du Sénégal (Bis), a estimé que les fonds alloués dans le cadre de cette convention aideront les Pme à surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées en leur permettant d'accéder à des liquidités à moindre coût afin de maintenir leurs opérations, de réorganiser leurs modèles d'affaires et de développer leurs capacités d'adaptation. Par contre, la résilience des Pme, souligne-t-il, nécessite une approche holistique impliquant la collaboration de tous les acteurs concernés.

«Les gouvernements doivent mettre en place des politiques favorables à l'entreprenariat et à l'innovation, faciliter l'accès des Pme aux marchés et renforcer les compétences des entrepreneurs et les aider à naviguer dans un monde en pleine mutation. Le secteur privé doit également jouer son rôle en encourageant l'innovation, en favorisant la diversification des chaines d'approvisionnement et en nouant des partenariats avec les Pme», a suggéré M Corea.