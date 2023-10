Madagascar: BAREA - Trebel et Kenjy blessés, Mathyas et Baggio appelés

Madagascar jouera deux matchs amicaux à Casablanca durant la fenêtre Fifa.

Les Barea affronteront les Mourabitounes ce samedi, et joueront, mardi, contre les Léopards.

Petite modification. La délégation des Barea locaux s'est envolée, hier après-midi, à destination du Maroc.

Elle débarquera à Casablanca aujourd' hui, comme la délégation des expatriés.

Madagascar fait partie des neuf pays du continent en lice à l'évènement footballistique, organisé par Sportedge et Africa TMS, en collaboration avec la Fédération royale marocaine de football, durant la trêve internationale du mois d'octobre.

Dans le cadre de la préparation aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Barea y joueront deux matchs amicaux, contre les Mourabitounes mauritaniens, le 14 octobre, et face aux Léopards du Bénin, le 17 octobre, au stade Béchir.

Les locaux ont encore effectué leur dernière séance d'entrainement, hier matin, avant de partir dans l'après-midi.

Vingt-deux joueurs, onze expatriés et onze locaux feront le déplacement au Maroc. «Blessés, lors de leur dernier match avec leur club respectif, Kenjy Van Boto (FC Pau) et Andrien Trebel (Charleroi) ne seront pas disponibles.

Leur club respectif nous a envoyé leur certificat médical (...) Ainsi, j'ai appelé Baggio Romario Rakotoarisoa (Jeanne d'Arc) pour remplacer Trebel.

Malheureusement, je n'ai pas pu convoquer un autre joueur pour remplacer Kenjy, car le peu de temps qui nous reste, ne sera plus suffisant pour demander le visa», regrette le sélectionneur par intérim, Romuald Rakotondrabe.

Retenu par son club, le troisième gardien de but, Allan Rakotovazaha de l'US Créteil-Lusitanos, ne pourra pas, lui non plus, rejoindre le groupe.

Il est remplacé par Mathyas Randriamamy, prêté actuellement par FC Sète.

Partis pour gagner

Avant la publication de la liste, Alexandre Ramalingom et Thomas Fontaine ont été, eux aussi, sollicités, mais ils ne seront pas, cette fois-ci, disponibles.

Trois joueurs de La Réunion ne sont pas également libérés par leur club respectif.

Ando Nampoina Manoelantsoa et Alexandre Fabien Boyer de JS St Pierroise ont encore disputé et remporté la Coupe de l'ile.

Au dernier moment, Théodin Roger Ramanjary de Sainte Suzanne n'a pas pu venir. «J'ai contacté et discuté avec chacun de ces joueurs grâce à l'aide de notre coordonnateur en France (...) Après le stage au Maroc, je vais encore passer un moment en France, pour voir individuellement les expatriés, en vue des prochains matchs officiels, dans le but de préparer, dès maintenant, la suite de l'aventure des Barea, même si je ne suis plus reconduit», souligne le sélectionneur par intérim.

«Nous ne considérons pas ces matchs comme amicaux (...) Nous bataillerons pour remporter la victoire et ce ne sera pas facile (...) Nous travaillerons ensemble, les locaux avec les expatriés, la stratégie de jeu pendant les trois jours sur place», confie le coach qui conclut : «Nous allons faire avec les éléments que nous avons. Je vais allumer les bougies que j'ai en ma possession. »

Les 22 Barea

Gardiens de but

1-Zakanirina Rakotoasimbola (Elgeco Plus)

2-Melvin Adrien (Thonon Evian)

3-Mathyas Randriamamy (FC Sète)

Défenseurs

4-Elysée Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus)

5-Andy Nantenaina Rakotondrajoa (Disciples FC)

6-Titouan Safidy Fortun (FC Nantes)

7-Jean Martin Rakotonirina (Elgeco Plus)

8-Rado Niaina Rabemananjara (AS Fanalamanga)

9-Romain Anthony Métanire (RFC Seraing)

10-Tantely Avotriniaina Rabarijaona (CFFA)

11-Tentely Antoine Randrianiaina (Disciples FC)

Milieux

12-Baggio Mario Rakotoarisoa (Jeanne d'Arc)

13-Marco Ilaimaharitra (Sporting Charleroi)

14-Rayan Ny Aina Arnaldo Raveloson (AJ Auxerre)

15-Rojolalaina Andriamanjato (Saint-Pauloise FC)

16-Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA)

17-Tokinantenaina Olivier Randriatsiferana (Fosa Juniors FC)

18-Nicolas Randriamanampisoa (Fosa Juniors FC)

Attaquants

19-Jean Yvon Razafindrakoto (Fosa Juniors FC)

20-Loic André Terry Lapoussin (RU Saint-Gilloise)

21-El Hadary Ylan Clovis Raheriniaina (Saint-Michel United)

22-Arnaud Randrianantenaina (El Gouna FC)

Coach : Romuald Félix Rakotondrabe