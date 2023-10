Congo-Kinshasa: Kinshasa - Lancement du projet « Acte 2023 Unis pour la démocratie » contre les violences électorales

Le Centre d'études pour l'action sociale (CEPAS), l'Institut africain pour le développement économique et social (INADES) et l'institut congolais de recherche Ebuteli ont lancé ce mardi 10 octobre à Kinshasa le projet « Acte 2023 Unis pour la démocratie ».

Selon le père Alain Nzadi-a-Nzadi, directeur du CEPAS, ce projet vise à orienter les parties prenantes à adopter un comportement responsable susceptible de minimiser les risques de violence électorale.

« C'est un projet qui vise à éduquer notre population a la culture démocratique, pour qu'elle pose des actes éclairés », a-t-il affirmé.

Appuyé par l'Union européenne, ce compte améliorer et renforcer la culture citoyenne par la consolidation de l'éducation civique et la sensibilisation électorale pour une participation responsable et apaisée de tous les Congolais.

Il sera également question de poser des actes éclairés, a affirmé le directeur du CEPAS, précisant qu'il s'agit de « se choisir des représentants, qui seront à même de mener ce pays vers son développement, que nous voulons tous ».

Le projet milite pour que pour que les élections de décembre 2023, soient transparentes, crédibles, apaisées et inclusives.

L'INADES Formation agit en partenariat dans ce projet, a précisé son directeur, Norbert Kimvula:

« Il y a eu un projet en consortium sur l'éducation physique et électorale, cad il y a déjà une base, en ce concerne l'éducation civique et électorale. Et maintenant, nous voulons aussi accentuer pour que l'on arrive à des élections transparentes et apaisées ».

Ce processus va continuer jusqu'à 2025, touchant aussi la période post-électorale. « C'est vrai que nous visons des élections de 2023 qu'elles soient transparentes et apaisées, mais il y a aussi, toute la période post-électorale. L'éducation civique est un processus continue », a-t-il expliqué.