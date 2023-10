Afrique: Divers sujets au menu des quotidiens

Dakar — Les quotidiens reçus mercredi à l'APS abordent divers sujets se rapportant à la lutte contre le tabac, au déficit d'enseignants, à la santé mentale, entre autres.

L'Info ouvre sur les inquiétudes de la Ligue sénégalaise contre le tabac et titre : "La Listab allume les autorités".

»Le combat contre l'usage du tabac n'est pas encore gagné au Sénégal.

L'Etat a examiné et adopté le décret portant application de la loi n° 2024-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac.

Un acte qui irrite la Listab qui a saisi a l'Organisation mondiale de la santé", écrit le journal.

La Ligue sénégalaise contre le tabac (LISTAB) a exigé mardi, à Dakar, le retrait du projet de décret modifié portant application de la loi n°2024-14 du 28 mars 2014 relative à l'élaboration, à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac.

Selon ses membres, "aucun acteur de la lutte antitabac n'a été associé ni de près, ni de loin à l'élaboration de ce projet de décret modifié portant application de la n°2024-14 du 28 mars 2014 relative à l'élaboration, à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac".

%

Pour L'As, "le Sénégal abdique face à l'industrie du tabac".

L'Observateur s'intéresse au déficit d'enseignants et affiche à la Une : "A l'origine d'un mal chronique". "Le déficit d'enseignants constaté un peu partout sur le territoire sénégalais inquiète les acteurs du système éducatif. Ils font le diagnostic du mal, un gap de plus de 8000 enseignants, tandis que le ministère de l'Education nationale partage leurs inquiétudes", indique L'Obs.

Le quotidien Bës Bi parle de "tâtonnement" au sujet d'un "recrutement spécial" annoncé d'enseignants. "La rentrée scolaire 2023-2023 est marquée par un déficit criant de plus de 8 000 enseignants. Le recrutement spécial annoncé par le chef du gouvernement et confirmé par le directeur de la formation et de la communication a été démenti par ce même directeur. Alors que les nombreux chômeurs préparaient leurs dossiers de candidature", écrit le journal.

WalfQuotidien s'intéresse à la santé mentale et parle de "chiffres qui font tourner la tête".

"Le Sénégal a célébré, hier, la 31ème édition de la Journée mondiale de la santé mentale. Un moment qui a été choisi par le ministère de la Santé et les autres acteurs de la santé pour faire l'état des lieux. Ils ont communiqué aussi les statistiques concernant cette problématique".

Walf rapporte : "Selon les statistiques de l'enquête du ministère de la Santé et de l'Action sociale sur la santé mentale au Sénégal menée en 2023, la dépression sévère représente 1,5 % ; le risque suicidaire 9,4 %, la consommation de cannabis 0,7 % ; la consommation de cocaïne 0,2 % et l'épilepsie 3,7 %. Ces données ont été rendues publiques, hier, à l'occasion de la célébration de la 31ème édition de la Journée mondiale de la santé mentale".

Sud Quotidien pose le problème du relogement des populations déplacées de la langue de barbarie (Saint-Louis) et titre : "Une vie au bagne !".

"Unis par des liens familiaux, car étant tous d'anciens habitants du populeux quartier de Guet- Ndar, dans la langue de Barbarie à Saint-Louis, les relogés de la cité Bamba Diéye de Khar Yalla et ceux de Diougoup, partagent le triste destin de vivre loin des siens dans des conditions difficiles. L'avancée de la mer est passée par là. A Guet-Ndar, il y a de cela quelques années, des familles entières ont été chassées par les folles vagues et turpitudes d'un océan en furie. Aujourd'hui, plongées dans la précarité et la promiscuité, elles occupent des logements sociaux et mènent une vie de +bagnard+. Un vilain décor laissant paraître des fosses septiques qui déversent partout leurs lots d'immondices, des toilettes de fortune où il faut faire la queue pour s'en servir, des odeurs nauséabondes... Autant de problèmes que cette population à majorité féminine rencontre depuis plusieurs années. Bienvenue dans une vie au bagne!", écrit Sud.