Cote d'Ivoire: LDC CAF Dames - Korhogo et San Pedro accueillent le tournoi

La Confédération africaine de football (CAF) est fière de confirmer que les deux villes hôtes qui accueilleront la Ligue des champions féminine de la CAF, Côte d'Ivoire 2023, seront Korhogo et San Pedro.

La troisième édition de la compétition de clubs de football féminin la plus prestigieuse d'Afrique occupera le devant de la scène dans la nation ivoirienne du 5 au 19 novembre.

Le club hôte, l'Athletico FC d'Abidjan, comptera fortement sur le soutien des habitants de Korhogo et de San Pedro pour faire ses débuts dans un groupe A difficile composé des premiers champions, les Mamelodi Sundowns, qui cherchent à reconquérir le titre perdu contre AS Far la saison dernière.

Une autre puissance africaine figurant dans le groupe est le SC Casablanca du Maroc, qui cherche à se démarquer dans la compétition aux côtés du JKT Queens de Tanzanie, qui pourrait créer la surprise.

Tous les regards seront tournés vers le champion en titre, l'AS Far, qui sera à la tête d'un groupe B intéressant composé du Ghana Ampem Darkoa, du Huracanes FC de Guinée équatoriale ainsi que de l'AS Mandé du Mali.

Villes hôtes :

KORHOGO

Korhogo, capitale de la région des Savanes, tire son nom d'une tradition locale de l'ethnie Sénoufo, connue sous le nom de « Pôrô ».

La ville est située à environ 207 km du Mali et à 242 km du Burkina Faso et compte environ 300 000 habitants. Il existe une gamme d'hôtels de qualité qui offrent des séjours mémorables aux visiteurs.

En plus de sa population chaleureuse et hospitalière, la ville possède un centre culturel dynamique et un musée d'art permettant aux visiteurs d'en apprendre davantage sur la ville et sa riche histoire.

Outre sa population chaleureuse et hospitalière, la ville abrite le musée régional Peleforo Gbon Coulibaly qui offre aux visiteurs un aperçu pédagogique de l'histoire de la ville.

Pour des souvenirs uniques, on peut visiter le quartier des sculpteurs sur bois où l'on peut voir des sculpteurs sur bois travailler tout autour, produisant une grande variété d'art en bois.

SAN PEDRO

Située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à 350 km d'Abidjan, San Pedro est une ville balnéaire et touristique d'un peu plus de 265 000 habitants.

Elle possède le deuxième plus grand port du pays et le plus grand port d'exportation de cacao au monde. Avec son ambiance cosmopolite, San Pedro attire un large éventail de résidents étrangers.

Les hôtels de la ville, situés face au magnifique bord de mer, offrent un charme et une ambiance qui laissent une impression durable sur les visiteurs.

Les visiteurs peuvent également visiter les villes voisines de Grand-Béréby et de Sassandra pour ressentir différemment la ville de San Pedro.

Pour des plages dorées et des eaux bleu ciel, les visiteurs peuvent se rendre à la baie de Taki, aux plages de la baie de Sassandra et à la plage de Drewin, pour profiter du son rafraîchissant des vagues tout en se prélassant au soleil.