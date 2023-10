Angola: L'Angola prépare ses tactiques pour ses débuts aux préolympiques

Luanda — L'équipe nationale senior féminine de handball a conclu mardi sa préparation avec un entraînement tactique pour le premier match du tournoi préolympique, qui se jouera, à partir de ce mercredi, au Pavillon Polyvalent de Kilamba, à Luanda, face au Sénégal.

Dans cette quatrième et dernière unité d'entraînement, qui s'est déroulée sur la scène de la compétition, en une heure, le duo technique Vivaldo Eduardo et Nelson Catito, a donné la priorité à l'attaque avec et sans ballon, en impliquant toutes les joueuses.

Concernant la séance du matin, l'équipe a visionné la vidéo de l'adversaire, en l'occurrence l'équipe sénégalaise, lors de sa dernière rencontre, dans la ville de Dakar, où les Angolais ont gagné 24-21, en prolongation.

L'Angola, qui n'a eu que deux jours de préparation, lundi et mardi, était la seule équipe à disposer d'un groupe complet.

A la deuxième journée, ils affronteront le Congo, jeudi, et termineront contre le Cameroun, samedi.

Les joueuses Aminata Kanka, Eliane Paulo, Marta Alberto (gardiennes), Albertina Cassoma, Estefânia Venâncio, Liliana Venâncio (pivots), Azenaide Carlos et Juliana Machado (arrière droite) font partie de l'équipe nationale.

Le groupe est complété par Marília Quizelete, Stélvia Pascoal et Isabel Guialo (aile gauche), Natália Fonseca, Dolores do Rosário (aile droite), Natália Bernardo, Naira Caquintas (aile gauche), Chelcia Gabriel, Helena Paulo et Dalva Perez (centre).