Angola: L'Angola et le Sénégal dynamisent le circuit entrepreneurial

Luanda — Le dynamisme du circuit entrepreneurial entre l'Angola et le Sénégal a dominé la rencontre, à Dakar (Sénégal), entre l'ambassadeur d'Angola Adão Pinto et le directeur national des partenariats et de la promotion économique et culturelle du ministère des Affaires étrangères du Sénégal (MAESE), Ambassadeur Babacar Ba, a appris l'ANGOP.

Au cours de la réunion, réalisée au Ministère des Affaires Etrangères du Sénégal, les diplomates ont mis à l'ordre du jour la réalisation de réunions d'affaires de prospection entre hommes d'affaires des deux pays, en novembre de cette année, afin de jeter les bases de la création du Forum entrepreneurial Angola-Sénégal.

Selon l'ambassadeur d'Angola au Sénégal, Adão Pinto, le moment est venu de renforcer le commerce et les relations entrepreneuriales intra-africaines.

"Il est temps de renforcer le commerce et les relations entrepreneuriales intra-africaines et, dans ce cas précis, l'Angola et le Sénégal ont de nombreux domaines de coopération qui devraient être exploités", a-t-il affirmé.

Adão Pinto a dit qu'il avait maintenu des contacts à différents niveaux pour mener des « tours d'affaires » qui témoignent de la dynamique de coopération entre les deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur Babacar Ba a souligné qu'il existe de nombreux hommes d'affaires sénégalais intéressés à investir en Angola et espère, dans la même proportion, la promotion des entreprises angolaises au Sénégal.

Le diplomate a également indiqué que son pays porte un intérêt particulier dans les domaines du pétrole et du gaz, des télécommunications, de la construction civile et du tourisme, entre autres segments.

Plus de 200 Angolais vivent au Sénégal.

Depuis 2022, l'Angola et le Sénégal ont conclu un accord général de coopération économique, technique, sociale et scientifique dans les domaines du tourisme, du commerce et des exemptions de visa pour les passeports diplomatiques et de service.