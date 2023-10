Angola: L'UNICEF reconnaît les efforts de l'Angola en matière de santé mentale

Luanda — Le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) en Angola, Antero Depina, a reconnu mardi, à Luanda, les efforts du Gouvernement angolais dans le traitement de la santé mentale des enfants et des adolescents du pays.

Intervenant à la XIe Conférence sur « La santé mentale des enfants et des adolescents » en référence à la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre, Antero Depina a souligné que la santé mentale des enfants et des adolescents est l'un des domaines les plus négligés des ODD.

Il a évoqué à cet égard le troisième point des Objectifs de Développement Durable (ODD), concernant la santé et le bien-être, soulignant que, malgré cela, l'Angola prend de bonnes mesures à cet égard. « Je voudrais renouveler notre soutien à ces étapes importantes.

La mise en place d'une ligne de santé mentale pendant le COVID 19, l'implication active de l'unité de santé mentale et le travail important réalisé par tous les professionnels sont admirables», a-t-il considéré.

Selon lui, un jeune sur sept, âgé de 10 à 19 ans, souffre de troubles mentaux dans le monde, le suicide étant l'une des cinq principales causes de décès chez les jeunes de cette tranche d'âge.

À l'échelle mondiale, a déclaré le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 1,2 milliard d'adolescents dans le monde, âgés de 10 à 19 ans, souffrent de ces maladies ou des blessures qu'elles provoquent.

« Avant le COVID-19, on estimait que 10 à 20 % des enfants et adolescents dans le monde souffraient d'une forme ou d'une autre de problèmes de santé mentale, la moitié de ces problèmes commençant à l'âge de 14 ans », a-t-il informé.

Pour Antero Depina, avoir un problème de santé mentale ne devrait jamais être une raison pour priver une personne de ses droits humains ou pour l'exclure des décisions concernant sa propre santé, car, partout dans le monde, les personnes dans cette condition continuent d'être victimes d'une série de violations des droits de l'homme.

Il a souligné que de nombreuses personnes handicapées mentales sont exclues de la vie communautaire et victimes de discrimination, tandis que beaucoup d'autres ne peuvent pas accéder aux soins de santé mentale dont elles ont besoin.

"Cet événement constitue une étape fondamentale vers la compréhension des problèmes que les enfants, les adolescents et les prestataires de soins posent aux professionnels de ce secteur", a-t-il indiqué.

Il a ajouté que cela nous permettra de commencer à explorer les domaines de la santé mentale, qui, soit dit en passant, devraient être considérés comme prioritaires et traités de toute urgence.

Antero de Pina a également déclaré que la population angolaise est l'une des plus jeunes du monde et que l'autonomisation des enfants et des adolescents est fondamentale pour le développement futur du pays.

La Journée mondiale de la santé mentale se déroule sous le thème « La santé mentale - Un droit humain et universel ». Elle est célébrée chaque année le 10 octobre dans le but de sensibiliser davantage aux problèmes liés à la santé mentale à l'échelle mondiale.

La date est représentée par la couleur verte et vise également à réduire la stigmatisation entourant les troubles mentaux, à promouvoir la compréhension et le soutien aux personnes confrontées à des problèmes de santé mentale, en plus d'encourager les gouvernements du monde entier à allouer une partie de leurs ressources à ce domaine.

