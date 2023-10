Sénégal: L'Ambassadeur d'Israël condamne l'attaque du Hamas, l'Ambassade de Palestine dénonce 'l'injustice et l'oppression'

Dakar — L'ambassadeur de l'Etat d'Israël au Sénégal a condamné l'attaque du Hamas à l'origine de plus d'un millier de morts et de blessés tandis que l'ambassade de Palestine à Dakar dénonce "l'injustice et l'oppression auxquelles le peuple palestinien est exposé" depuis plusieurs décennies.

"Le 7 octobre 2023 entrera dans l'histoire comme un des jours les plus sombres de l'histoire d'Israël. Aux premières heures de ce samedi ensoleillé, qui devait marquer la fête religieuse de Simchat Torah, le Hamas a déclaré la guerre à Israël", a dit l'ambassadeur israélien à Dakar, Ben Bourgel, dans un document dont l'APS a eu connaissance..

Selon lui, "Israël se trouve à nouveau confronté au Hamas qui, depuis sa création il y a plus de trente ans, n'a jamais caché ses intentions : la destruction d'Israël".

Le diplomate est d'avis que "les atrocités de samedi ont été planifiées dans leurs moindres détails pendant des semaines, voire des mois durant". Selon lui, "l'ampleur des moyens investis démontre sans la moindre équivoque comment le Hamas utilise le soutien économique qu'il a reçu".

L'ambassadeur de l'Etat d'Israël à Dakar a assuré que son pays "n'a ni voulu, ni initié cette guerre provoquée par le Hamas" qui "devra rendre compte de ses actes".

Il a déclaré que face à cette "barbarie", "Israël prendra toutes les mesures nécessaires pour restaurer la sécurité de sa population, dans le respect des valeurs des droits humains".

Dans un communiqué rendu public au début de la reprise des hostilités entre Israël et le Hamas, l'ambassade de Palestine à Dakar a rappelé l'oppression dont son peuple est victime depuis des décennies.

"L'injustice et l'oppression pressentes auxquelles le peuple palestinien est exposé et le silence de la communauté internationale face aux pratiques criminelles et racistes des forces d'occupation israéliennes à l'encontre du peuple palestinien (sont) les raisons de la situation explosive et de l'absence de paix et de sécurité dans la région", a souligné la représentation diplomatique.

Dans un communiqué, elle signale que "les mesures punitives" de 'l'Etat d'Israël "contre le peuple palestinien notamment dans la bande de Gaza (...) sont à l'origine de la détérioration de la situation et de l'absence de paix et de sécurité dans la région".

Le représentant de la Palestine se dit persuadé que "la fin à l'occupation israélienne du territoire palestinien depuis 1967, y compris Jérusalem-Est la capitale de l'Etat de Palestine peut ramener la paix et la stabilité dans cette zone".

Il a exhorté la communauté internationale à "reconnaître le droit du peuple à l'indépendance et à la souveraineté", soulignant que "la paix exige justice, liberté et indépendance pour notre peuple palestinien, le retour des réfugiés, et la mise en oeuvre des décisions légitimes de la communauté internationale".

Israël et le mouvement Hamas qui dirige la bande de Gaza sont en guerre et les morts se comptent par millier de part et d'autre après le déclenchement samedi d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas.

Le mouvement palestinien constitué d'une branche politique et d'une branche armée a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des civils et militaires israéliens.

L'enclave palestinienne où vivent 2,3 millions d'habitants est soumise, depuis samedi, au blocus et aux bombardements israéliens.