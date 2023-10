Congo-Kinshasa: De nouveaux partenaires affluent SNCC S.A - La vision de Félix Tshisekedi en marche grâce au DG Fabien Mutomb

Aujourd'hui, la SNCC S.A est devenue incontournable et gagne une place de choix sur l'échiquier des entreprises du portefeuille de l'Etat congolais. Cela dit, grâce à un Leadership nécessaire et exemplaire impulsé par le Directeur Général Fabien Mutomb Kan kato, secondé par son adjoint Trésor Kapuku Ngoy, la SNCC S.A est sollicitée par des partenaires qui ne cessent de se bousculer au portillon en vue de nouer des relations d'affaires dans le cadre notamment, du droit de passage sur son réseau. En effet, la SNCC S.A est également sollicitée par des structures publiques qui l'approchent pour examiner les voies et moyens de lui faire bénéficier de l'assistance des investisseurs étrangers.

Tel est le cas de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés. En juin dernier, en effet, après des échanges que le Directeur Général adjoint de cette agence avait eus avec le DG Fabien Mutomb, il avait promis l'assistance de son institution dans la quête des investisseurs pouvant réaliser des projets pour la réhabilitation des infrastructures ferroviaires et portuaires de la SNCC S.A. Chose accomplie hier, mardi 10 octobre 2023, lorsque cette agence, guidée par son DGA Elie Tshinguli Kanama, a ramené Monsieur Marc, DG de l'entreprise China Civil Engineering Construction Corporation-RDC (CEECC), devant le DG de la SNCC S.A. L'APCSC et la CEECC-RDC ont signé en septembre dernier un mémorandum d'entente qui prévoit, entre autres projets, celui de la réhabilitation et de la construction des infrastructures ferroviaires de la SNCC S.A ainsi que la réhabilitation des ports de Kalemie, de Moba et d'Ilebo.

Fabien Mutomb Kan kato a exprimé, enfin, la disponibilité de la SNCC S.A à oeuvrer pour la matérialisation de ces projets, avec l'accompagnement de l'APCSC. La réunion de ce mardi a eu lieu en présence du DGA Trésor Kapuku Ngoy. Fabien Mutomb y avait également associé son Conseiller en charge du juridique, M. Henri Théodore Mvumvu Mvanzi, le Directeur de la Planification a.i, M. Félix Mazowa ainsi que le Directeur du Département Bâtiment et ouvrages d'art, M. Mvuanga. La Pros.