Sénégal: Recherche/Développement pour la santé - Bill Gates appelle à investir au moins 3 milliards de dollars supplémentaires chaque année

Une série de nouvelles initiatives visant à soutenir l'innovation locale aujourd'hui a été annoncée à Dakar par la Fondation Bill & Melinda Gates et ses partenaires lors de la réunion annuelle de Grand Challenges.

Selon un communiqué de presse, ces investissements s'accompagnent d'un appel urgent aux pays pour une augmentation des financements afin de rendre la recherche et le développement (R&D) des innovations en matière de santé et de développement plus faciles et plus rapides, et de rendre la prochaine génération de percées scientifiques et technologiques pertinente et accessible pour tous.

La même source informe que les données montrent que, bien que le niveau mondial de financement de R&D en santé augmente, seulement environ 2 % de ces financements sont consacrés aux maladies qui touchent les personnes les plus pauvres dans le monde. En 2020, le déficit de financement annuel pour le développement de produits ciblant les maladies liées à la pauvreté et négligées était estimé à 2,6 milliards de dollars.

« Au cours des deux dernières décennies, les investissements mondiaux dans un ensemble de solutions innovantes ont contribué à réduire de moitié la mortalité infantile des enfants âgés de moins de 5 ans », a déclaré Moussa Baldé, ministre sénégalais de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Lancé en 2003, Grand Challenges, le programme d'innovation phare de la fondation, concentre son attention et ses financements sur les problèmes urgents en matière de santé et de développement mondiaux qui touchent les personnes les plus pauvres dans le monde, et ce en utilisant des appels à propositions ouverts pour trouver de potentielles solutions.

%

Dans un discours prononcé devant plus de 1 400 scientifiques, décideurs et donateurs participant à la réunion annuelle, Bill Gates, coprésident de la Fondation Gates, a appelé le monde à investir au moins 3 milliards de dollars supplémentaires chaque année en R&D pour la santé mondiale et le développement afin de combler les importantes lacunes dans le financement des maladies négligées.

« Les nouvelles technologies de la santé ont le potentiel de sauver des millions de vies, mais le financement de la R&D ne va pas dans le bon sens », a déclaré M. Gates. « Les donateurs doivent renforcer leurs engagements pour veiller à ce que les innovations en matière de santé atteignent plus rapidement ceux qui en ont besoin, afin que davantage de vies puissent être sauvées. », a-t-il dit.

Aujourd'hui, M. Gates a annoncé que la fondation investirait 30 millions de dollars pour soutenir une nouvelle plateforme d'intelligence artificielle (IA) en Afrique. La plateforme permettra de fournir aux scientifiques et innovateurs africains le soutien technique et opérationnel dont ils ont besoin pour transformer des idées prometteuses en matière de santé et de développement en véritables solutions évolutives. Il s'agit d'une étape visant à garantir que les avantages de l'IA soient pertinents, abordables et accessibles à tous - en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire (Prfi) - et que ces outils essentiels soient développés de manière á la fois sûre, éthique et équitable.

« Ce qui a commencé comme un programme unique financé par la Fondation Gates et ses partenaires est devenu une famille d'initiatives et de partenariats allant au-delà des frontières nationales, des domaines d'études et des secteurs, dans le but de catalyser la recherche, les produits et les partenariats pour sauver et améliorer la vie des personnes les plus vulnérables dans le monde », a déclaré Kedest Tesfagiorgis, directeur adjoint des partenariats mondiaux et de Grand Challenges à la fondation.