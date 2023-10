Tunisie: Oxfam - Appel à candidatures aux entreprises touristiques, artisanales et agricoles

L'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, a rappelé que la Coopération italienne soutient depuis des années les initiatives visant à promouvoir un modèle de développement inclusif, durable, générateur d'emplois et projeté vers l'innovation et le transfert de compétences.

L'organisation internationale «Oxfam» a annoncé, hier, le lancement d'un appel à candidatures au profit de micro, petites et moyennes entreprises (Mpme) et d'entreprises sociales opérant dans le tourisme, l'artisanat et l'agriculture dans les gouvernorats de Sfax, Mahdia, Siliana et Tozeur, afin de les faire bénéficier de subventions et d'accompagnement technique.

Au total, une centaine d'entreprises seront présélectionnées et pourront bénéficier d'un accompagnement technique et interpersonnel (soft skills) avec des séances de coaching et des rencontres avec les acteurs locaux.

Le processus conduira à l'élaboration d'un Plan spécifique de Résilience et de Développement (PRD) pour chaque entreprise sélectionnée. Les PRD seront au final examinés par un comité d'évaluation afin de sélectionner 80 entreprises qui recevront un financement, indique Oxfam.

Les entreprises intéressées devront soumettre leur candidature sur une plateforme numérique qui sera activée à partir du 23 octobre 2023. Le lancement de cet appel à candidatures a été annoncé lors d'une rencontre organisée, hier matin, par Oxfam dans le cadre du projet Sumud (Résilience), au siège régional de l'Agence italienne pour la coopération au développement (Aics) à Tunis.

Financé par l'Aics en Tunisie, à hauteur de 3,5 millions d'euros, Sumud est un projet implémenté par Oxfam en partenariat avec Avsi, Shanti, Apad et Regione Toscana en partenariat avec le Ministères de l'Agriculture, le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat et les autorités nationales et locales.

Pour le Directeur de l'Aics Tunis, Andrea Senatori, ce projet est « l'une des initiatives de soutien et de promotion de l'entrepreneuriat prévues par la programmation stratégique de la Coopération italienne en Tunisie «. L'objectif étant, selon lui, de répondre en partie au problème du chômage, en particulier chez les jeunes et dans les zones marginalisées, et proposer une alternative valable.

Hania Aswad, directrice d'Oxfam en Tunisie, a déclaré que Sumud est « l'un des projets d'Oxfam en Tunisie qui est directement lié aux objectifs et à la stratégie d'Oxfam Global, et recoupe étroitement -- à travers ses trois composantes -- de nombreux plans et priorités de développement de la Tunisie pour la période 2023 à 2025 dont le plus important est l'autonomisation économique au bénéfice des groupes fragiles et à faible revenu.

Parmi les priorités du projet, également, adopter une gouvernance économique et financière qui renforce la résilience et la durabilité. De son côté, l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, a rappelé que la coopération italienne soutient depuis des années, les initiatives visant à promouvoir un modèle de développement inclusif, durable, générateur d'emplois et projeté vers l'innovation et le transfert de compétences.

Lancé en 2022, le projet oeuvre à soutenir les Mpme et les entreprises sociales opérant dans le tourisme, l'artisanat et l'agriculture dans les gouvernorats de Sfax, Mahdia, Siliana et Tozeur pour accroître leur résilience face à la crise économique et au changement climatique. Un programme qui devra se concrétiser à travers un appui technique et financier de plus de 1 million d'euros dans les quatre gouvernorats cibles.