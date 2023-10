Tunisie: TUNISIE/JAPON - Un nouveau dispositif pour répondre aux enjeux de la transition numérique

Le ministre tunisien des Technologies de la communication Nizar Ben Neji et le ministre japonais de la Transition numérique, Tarō Kōno, signent le mémorandum d'accord de coopération

Le mémorandum vise à promouvoir les opportunités de coopération et d'échange des meilleures pratiques en matière d'e-gouvernement, de transition numérique et d'adoption de solutions innovantes liées à la technologie des données, au paiement électronique et à l'identité numérique.

Un mémorandum de coopération visant à renforcer la coopération bilatérale dans la transition numérique et des nouvelles technologies entre la Tunisie et le Japon a été signé hier dans lequel a été acté l'engagement des deux parties à renforcer les perspectives de coopération pour tirer profi t des meilleures pratiques mondiales dans le domaine numérique.

Le mémorandum est signé par le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, actuellement en visite au Japon, et son homologue, le ministre japonais de la Reforme numérique, Kono Taro, en présence du chargé d'a aires de l'ambassade de Tunisie à Tokyo, Houssem Abbes.

Le mémorandum vise à promouvoir les opportunités de coopération et d'échange des meilleures pratiques en matière d'e-gouvernement, de transition numérique et d'adoption de solutions innovantes liées à la technologie des données, au paiement électronique et à l'identité numérique, au computer clouding de haute performance.

Il ambitionne de soutenir, d'améliorer et de renforcer les capacités et la formation dans les domaines de l'e-gouvernement pour les deux parties, ainsi que de partager des expériences, des expertises et des meilleures pratiques, et relever les défi s dans les domaines de la transition numérique et de la réforme de l'approche traditionnelle de l'adoption des technologies de communication.

Ce nouvel accord témoigne de l'engagement des deux pays à exploiter les opportunités dans les domaines de la transition numérique et des technologies modernes pour développer des services gouvernementaux destinés aux citoyens, promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat et réaliser les objectifs de développement durable.

Ben Néji a souligné, à cette occasion, les e orts du gouvernement tunisien pour s'adapter aux dernières évolutions des technologies de la communication et pour tirer le meilleur parti des opportunités o ertes dans le développement des services gouvernementaux et renforcer le positionnement de la Tunisie en tant que destination d'investissement et d'entrepreneuriat dans la sphère numérique.