Gabon: 'La main du CTRI ne doit pas trembler'

L'imbroglio se corse. À un mois seulement, la Transition donne à réfléchir sur ses origines et objectifs.

On mêle spiritualisme et ésotérisme, religion et raison, métaphysique et réalisme, intelligibilité et sensibilité, droit militaire et droit civil, conservateurs et républicains, paumés et visionnaires, imbécillité et clairvoyance... Maintenant, il faut en urgence mettre de l'Ordre et la Discipline. S'il le faut, l'enfoncer dans les cerveaux de ceux qui veulent nous ramener les tares d'un passé quelconque et presque médiocre. Désolée d'être dure avec les mots, mais je suis irritée par ce qui se passe...

Il y a un véritable fourre-tout qui inquiète plus d'un !

J'espère qu'avec ce tohu-bohu (dans les deux Chambres du Parlement) orchestré, savamment organisé, enregistré et dénoncé avec force et véhémence par beaucoup d'entre nous, le CTRI prendra la mesure du danger et prendra en compte les "doutes" sceptique et hyperbolique qui habitent les populations aujourd'hui...

Il n'est pas trop tard pour corriger le tir.

Il n'est pas trop tard, non il n'est pas trop tard pour mettre plus de rigueur et de la discipline.

Que les militaires y mettent du "léviathan" dans la gestion ou la conduite des dossiers car cette Transition est d'abord militaire, elle n'est pas politique. Non.

Le CTRI n'est pas un tri.

Dans CTRI, il n'y a pas favoritisme, ostracisme, conservation...Le CTRI ne doit pas nous renvoyer une image autre qui nous éloignerait de l'espoir, de la reconstruction, de l'apaisement, de la rupture avec un passé qui continue à nous donner visiblement du tournis, des maux de tête...

On a trop souffert de l'asservissement, de l'accaparement de ce qui appartient à tous par certains...

Triste hein.