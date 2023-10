Afrique: Distinction au SARA 2023 - L'ex-secrétaire exécutif de l'Apromac fait Commandeur dans l'ordre du mérite agricole

La 6e édition de Salon de l'agriculture et des ressources animales (Sara 2023) qui a eu lieu du 29 septembre au 8 octobre, au Parc des expositions d'Abidjan, a été l'occasion pour Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, de récompenser les acteurs de la filière agricole.

Un secteur dans lequel l'Association des producteurs du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire (Apromac) a une place de choix.

Et c'est tout naturellement que l'un des anciens de la faitière hévéa, Koffi Konan Albert, ex-secrétaire exécutif de l'Apromac, a été élevé au rang de Commandeur dans l'Ordre du mérite agricole au cours de cette cérémonie de distinction qui a eu lieu le 7 octobre 2023.

Koffi Konan Albert justifie de 39 années au service de la mise en oeuvre des politiques du gouvernement pour la filière hévéa.

De 2021 à 2023, il a occupé le poste de Secrétaire exécutif de l'Apromac.

De 2009 à 2021, il était le Secrétaire exécutif du Fonds de développement hévéa (Fdh).

Il s'occupait alors de la Coordination des activités opérationnelles de l'Oia, à savoir la mise à disposition des plants d'hévéa de qualité aux planteurs, les formations aux métiers de l'hévéa, les travaux d'entretien de pistes d'accès aux plantations d'hévéa.

Sous sa conduite, plus de 130 000 ha de plantations d'hévéa ont été créées, plus de 16 000 personnes ont été formées et plus de 2 100 km de pistes profilés et réhabilités de 2009 à 2022.

De 2013 à 2018, Koffi Konan Albert a été le point focal de l'Apromac pour la gestion de la sous-composante hévéa du Projet d'appui au secteur agricole de Côte d'Ivoire (Psac), projet financé par la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'Etat de Côte d'Ivoire et les filières cacao, coton, anacarde, palmier à huile et hévéa.

Il a assuré la coordination et la supervision des programmes de la productivité, de réhabilitation des pistes d'accès aux plantations, et de renforcement des capacités du personnel, des producteurs et des sociétés coopératives, dans les perspectives de l'obtention du statut d'Oia reconnue par le gouvernement.

De 2004 à 2009, le tout nouveau Commandeur dans l'ordre du mérite agricole a occupé le poste de Secrétaire exécutif du Fonds interprofessionnel pour le soutien des prix (Fish).

De 1992 à 2004, il a été le chef du département contrôle technique de l'Association professionnelle pour la promotion hévéicole (Apph), en charge du contrôle des prestations des opérateurs d'encadrement ; et de 1983 à 1992, directeur adjoint des programmes de promotion hévéicole à la Société africaine des plantations d'hévéa (Saph).

Outre Koffi Konan Albert, les mérites d'autres acteurs ont été également distingués.

Il s'agit de Michel Koblavi-Dibi (président de la Fph-CI, 1er vice-président de l'Aromac) et Jules Dally (3e vice-président de l'Apromac) élevés au rang de Commandeur dans l'Ordre du mérite agricole.

Cette distinction a également concerné des administrateurs de l'Apromac, à savoir Lamine Sanogo (président de l'Aupcn), Camara Issouf, Kouassi André, l'Honorable Isaac Kouamé Adi, Olivier Martin (directeur général de Scc) et Toussaint Doukouré. Ils ont été élevés au rang de Chevalier dans l'Ordre du mérite agricole.

Les acteurs de la filière hévéa n'étaient pas en reste. Mme Amoakon Béatrice N'Da, président du Conseil d'administration de la société EXAT et Kanga Kouakou (Secrétaire général de l'Aupcn) tous deux ont été faits Chevaliers.