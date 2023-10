Algérie: Mise en échec de tentatives d'introduction de plus de 9 quintaux de kif via les frontières avec le Maroc

ALGER — Des tentatives d'introduction de plus de 9 quintaux de kif traité via les frontières avec le Maroc ont été mises en échec, alors que 58 narcotrafiquants ont été arrêtés dans des opérations menées par des détachements combinées de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les différents services de sécurité, durant la période du 4 au 10 octobre 2023, indique un bilan opérationnel rendu public mercredi par le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les Régions militaires, 58 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 9 quintaux et 61 kilogrammes de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 339337 comprimés psychotropes ont été saisis "note la même source.

A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, des détachements de l'ANP "ont arrêté 312 individus et saisi 30 véhicules, 216 groupes électrogènes, 126 marteaux piqueurs, un (01) détecteur de métaux, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite".

%

Selon la même source, "28 autres individus ont été interceptés et 14 fusils de chasse, deux (02) pistolets automatiques, 17189 litres de carburants, 18 quintaux de tabacs, 11 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation et 16806 unités de diverses boissons ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national".

Le bilan fait état également de "l'arrestation de 12 éléments de soutien aux groupes terroristes, lors de différentes opérations menées à travers le territoire national".

Par ailleurs, les Garde-côtes ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au "sauvetage de 126 individus à bord d'embarcations de construction artisanale", alors que "775 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national".

Ces opérations exécutées par des unités et des détachements de l'ANP, dans "la dynamique des efforts soutenus de la lutte contre la criminalité organisée multiforme", ont abouti à "des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national", conclut le bilan du MDN.