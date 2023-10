Afrique Australe: Le drame de 15 000 enfants des rues au Malawi

Lilongwe — Au Malawi, 15 000 enfants vivent dans la rue. Un drame causé par la pauvreté, la désintégration des familles et le VIH/SIDA, qui a rendu orphelins environ 1,2 million d'enfants dans le pays. Ce nombre est en augmentation, car l'insécurité alimentaire croissante pèse sur les familles. La pauvreté conduit les enfants à abandonner l'école et à s'enfuir ou à être chassés de leur foyer.

Très souvent, les enfants des rues intègrent des gangs criminels pour survivre. Les plus jeunes doivent mendier et voler pour survivre tout en étant protégés par les membres plus âgés de la bande. Même ceux qui parviennent à retrouver une famille continuent à gagner leur vie grâce à la criminalité de rue.

Au fil des ans, les crimes attribués à ces bandes de jeunes se sont multipliés. De nombreux Malawiens vivent désormais dans la crainte pour leur sécurité et pour celle de leurs biens. De leur côté, les enfants sont abusés par des garçons plus âgés et, à l'âge adulte, ils craignent d'aller en prison pour vagabondage, sans parler des filles qui courent le risque d'être abusées sexuellement.

Parmi les initiatives visant à remédier à cette tragédie, la Communauté de Sant'Egidio a lancé un projet visant à éduquer et à améliorer le bien-être des enfants des rues à Lilongwe, la capitale.

Lors de l'inauguration de la Maison de l'espoir à Chitedze, à Lilongwe, la coordinatrice régionale de la Communauté de Sant'Egidio pour le Malawi, le Mozambique, la Zambie et la Tanzanie, Paola Germano, a exprimé son inquiétude face au nombre croissant d'enfants vivant dans les rues de la capitale, le Malawi, soulignant qu'il était temps que le gouvernement et ses partenaires travaillent ensemble pour résoudre le problème.

"Le problème des enfants des rues est très présent au Malawi. Et en tant que Communauté de Sant'Egidio, notre mission est de compléter les efforts du gouvernement pour résoudre ce problème", a-t-il déclaré. "Les enfants des rues sont nos fils et nos filles. Nous ne pouvons pas les abandonner".

Le projet de Sant'Egidio a une durée initiale de cinq ans et prévoit d'offrir une éducation à 40 enfants des rues.