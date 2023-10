Tunisie: Billet - Nouvel élan à la coopération bilatérale

La 22e session de la Grande commission mixte tuniso-algérienne de coopération, qui s'est tenue la semaine dernière en Algérie a donné un nouvel élan à la coopération économique et commerciale sur fond des liens de fraternité historique entre les deux pays voisins.

Cette perspective de voir la coopération tuniso-algérienne passer un nouveau cap est d'autant plus plausible compte tenu de la nouvelle dynamique de coopération visible ces dernières années.

Une dynamique sans précédent d'interactions et d'échanges entre les deux pays ces trois dernières années, au cours desquelles les Présidents Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune ont conféré aux relations tuniso-algériennes une dimension stratégique.

Cette réunion marquera un nouveau départ pour le partenariat bilatéral dans différents domaines. Sachant que le nombre de projets d'investissement tunisiens, directs et via des partenariats, inscrits en Algérie, a atteint les 42, dont 38 ont été concrétisés dans les secteurs de l'agriculture, du bâtiment et des services, d'une valeur de 14 milliards de dinars algériens.

Les deux pays jouissent désormais de «grandes capacités leur permettant de réaliser un véritable décollage économique».

D'ailleurs, cette réunion s'est achevée par la signature de 26 conventions entre l'Algérie et la Tunisie couvrant plusieurs secteurs et «l'adoption d'une feuille de route pour le suivi de la coopération bilatérale selon un calendrier défini pour chaque secteur».

Une feuille de route comprenant les échéances et les priorités de la coopération bilatérale et des projets communs.

L'Algérie demeure le plus grand partenaire économique de la Tunisie en Afrique et dans le monde arabe, alors que les échanges commerciaux entre les deux pays se sont accrus en 7 mois, hors hydrocarbures, de 54%.

Faut-il rappeler que l'adhésion de l'Algérie et la Tunisie à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), qui devrait augmenter le revenu global de l'Afrique de 7% et les exportations africaines de 560 milliards de dollars, notamment dans le secteur industriel, offrait des perspectives prometteuses à l'investissement commun et à l'exportation vers les Etats africains.

L'objectif primordial pour les deux pays voisins est d'atteindre le niveau d'un partenariat stratégique, au vu des mutations internationales en cours.

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani a appelé, à cet effet, à accélérer la mise en place d'un groupe de travail conjoint chargé d'examiner la mise à jour de l'accord commercial préférentiel, exprimant son souhait de voir ce groupe de travail tenir une réunion technique pour examiner la création d'une zone franche le long de la bande frontalière entre les deux pays.