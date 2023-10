Afrique: Des glissements de terrain tuent plus de 30 personnes à Yaoundé, Greenpeace demande au gouvernement d'agir et aux pollueurs de payer

communiqué de presse

Yaoundé, le 10 octobre 2023 - Greenpeace Afrique présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes des glissements de terrain survenus dans la capitale camerounaise, Yaoundé, et appelle le gouvernement camerounais à améliorer l'aménagement du territoire pour la sécurité de ses citoyens.

Stella Tchoukep, chargée de campagne Forêts à Greenpeace Afrique, a déclaré :

"La tragédie de Mbankolo n'est pas un incident nouveau ou isolé. Le plus frustrant, c'est qu'elle était prévisible. Le processus d'aménagement du territoire au Cameroun a débuté en 2011 avec la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, et la validation du Plan National d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire en 2016. Les autorités doivent s'assurer que le terrain est approprié avant de s'y installer et restreindre certains types d'utilisation des terres là où la stabilité géologique et des pentes reste un problème.

"Les glissements de terrain causent des pertes humaines et économiques considérables et s'aggravent en raison des émissions nocives et de l'obstruction à l'action climatique de l'industrie des combustibles fossiles. Il est temps que ces pollueurs paient pour les pertes et les dommages qu'ils causent", a ajouté Stella Tchoukep.

En octobre et novembre 2022, Yaoundé a enregistré deux autres glissements de terrain mortels à Mimboman et Damas. Une tragédie similaire s'est produite en août 2021 dans la ville de Foumban, tuant un père et ses deux enfants. D'autres glissements de terrain ont tué près de 43 personnes en 2019 dans la ville de Bafoussam (Ouest Cameroun).