Afrique Centrale: L'exercice naval Nemo débute jeudi en RD Congo

Luanda — La cinquième édition de l'exercice naval Grand African Nemo, coordonné par l'Angola, débute jeudi, dans la zone portuaire de Banana, en République démocratique du Congo (RDC).

Jusqu'au 14, les unités navales de la zone, qui comprend également la République du Congo, se pencheront sur les thèmes « Piraterie maritime, « Trafic de drogue » et « Pêche illégale non déclarée et non réglementée », impliquant, outre la zone portuaire de Banana, les zones maritimes de Cabinda (Angola), étape des opérations de vendredi (13), et de Pointe-Noire (Congo), où culmineront les entraînements (14).

Intervenant mercredi, lors d'une conférence de presse à la Base Navale de la Marine Angolaise (MGA), à Luanda, le capitaine et porte-parole de l'exercice, Sebastião Gregório, a expliqué que son objectif est de préparer les forces navales des pays du Golfe de la Guinée dans les actions de lutte contre les activités illicites en mer et les activités connexes, garantissant la sécurité maritime et les échanges commerciaux dans cette région en particulier et dans le monde.

Il a fait savoir que, dans la zone A, les unités navales interagissent avec le patrouilleur Amazona, de la République fédérative du Brésil, avec la région congolaise de Pointe-Noire qui abrite le Centre régional de sécurité maritime d'Afrique centrale (CRESMAC).