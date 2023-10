Maroc: Tanger / Tétouan / Al Hoceima - Plus de 150 MDH pour la valorisation touristique de plusieurs villes

Tanger — Une enveloppe budgétaire d'environ 150,5 millions de dirhams (MDH) a été allouée au financement de quatre conventions de partenariat pour la valorisation touristique des villes de Chefchaouen, Ouezzane, Larache, Ksar El Kébir et d'Assilah.

Approuvées récemment par le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, à l'unanimité des membres présents, lors de la session ordinaire de mois d'octobre, ces conventions de partenariat avec les secteurs ministériels et les conseils provinciaux et communaux concernés portent sur la mise en œuvre des programmes de valorisation touristique de ces villes, afin d'accroître leur attractivité.

Les chantiers prévus dans le cadre de ces conventions, dont la mise en œuvre a été confiée à l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), portent sur la mise à niveau et la valorisation des sites archéologiques, des places publiques, des bâtiments anciens et des espaces d'artisanat, et le soutien à l'hébergement touristique authentique, et à la signalisation touristique.

Ainsi, une enveloppe de 12 MDH a été allouée au financement de la convention de partenariat pour la valorisation touristique à Chefchaouen 2024-2026, qui sera mobilisée par le Conseil régional et le ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire à hauteur de 4 MDH chacun, ainsi que par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et le conseil provincial de Chefchaouen (1 MDH chacun), tandis que la commune de Chefchaouen contribuera avec de 2 MDH.

S'agissant de la province d'Ouezzane, une enveloppe de 52 MDH sera allouée à ce programme pour la période 2024-2026, dans le cadre d'un partenariat entre le ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire (19 MDH), le ministère des Habous et des affaires islamiques (10 MDH), le conseil régional (10 MDH), le conseil provincial d'Ouezzane (3 MDH), le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (4 MDH), la commune d'Ouezzane (4 MDH) et l'APDN (6 MDH).

Par ailleurs, une enveloppe budgétaire de 72,5 MDH a été allouée à la valorisation touristique des villes de Larache et de Ksar El Kébir pour la période 2024-2027, dans le cadre d'un partenariat entre le ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire (32 MDH), le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (14 MDH), le conseil régional (14 MDH) et la Direction générale des collectivités territoriales (5 MDH), ainsi que les conseils de la province de Larache et des communes de Larache et de Ksar El Kébir (2,5 MDH chacun).

Les chantiers programmés portent également sur la création de centres d'interprétation du patrimoine des villes de Larache et de Ksar El Kébir, le renforcement des guides et informations touristiques, l'amélioration de la visibilité de l'offre touristique, l'équipement des ateliers d'artisanat et la création de circuits touristiques.

A Assilah, un investissement de 10 MDH sera consacré à la valorisation touristique de la ville pour la période 2024-2025, dans le cadre d'un partenariat entre le ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire (3 MDH), et le conseil régional (5 MDH), ainsi que la commune d'Assilah et le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (1 MDH chacun).