Afrique Centrale: Télécommunications - Cinq étudiants bénéficient d'une bourse d'étude de la Guinée équatoriale

Sélectionnés dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Congo et la Guinée équatoriale, cinq étudiants congolais ont quitté Brazzaville, le 10 octobre, à destination de Malabo, pour suivre une formation dans le domaine des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information.

Le départ de ces étudiants s'est fait en présence du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo.

Pour une durée de deux ans, les bénéficiaires de ladite bourse d'études supérieures seront formés dans différentes filières, à savoir télécommunications et systèmes informatiques, administrations des réseaux informatiques, administration de développement web, informatique de gestion.

En effet, c'est à l'issue d'un test organisé par le ministère des Postes et Télécommunications que ces étudiants ont été sélectionnés pour aller se former et renforcer leurs capacités à Malabo.

La sélection de ces étudiants s'est faite sur la base de plusieurs critères, notamment être diplômé (détenteur du baccalauréat), avoir des compétences dans le secteur des télécoms et des nouvelles technologies. « Ils étaient nombreux, mais nous en avons choisi que cinq car il n'y avait que cinq bourses offertes », a indiqué le ministre Léon juste Ibombo.

La bourse, le logement et tout le reste seront à la charge du gouvernement guinéen afin de leur permettre de vivre décemment.

Peu avant leur départ, le ministre Ibombo a signifié que cette opportunité qui s'offre à ces jeunes est le résultat de la coopération qui existe entre les deux pays ainsi que des liens d'amitié et de fraternité des deux chefs d'Etat. « La Guinée avait promis accompagner le gouvernement congolais à travers la formation des jeunes, des cadres. Ces cinq jeunes bénéficiaires iront se former et renforcer leurs capacités à l'Institut supérieur des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans ledit pays. », a déclaré le ministre Ibombo.

Et d'ajouter : « Votre départ dans ce pays est non pas seulement pour représenter le Congo, mais aussi pour renforcer les liens qui existent entre les deux pays. Vous avez une opportunité qui est celle de faire en sorte que demain vous soyez des cadres »

Angelus Mbossa, bénéficiaire de la bourse s'est réjoui de cette opportunité qui s'offre à lui. « Je suis très content... Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour atteindre nos objectifs. »

Pour rappel, les différentes bourses octroyées à ces étudiants font suite à une promesse faite par le ministre guinéen des Transports, des Postes, des Technologies de l'information et de la Communication (TIC), Evita Oma Honorato, lors de son séjour en mai dernier à Brazzaville dans le cadre de la tenue du Salon Osiane. Il avait, à cette occasion, déclaré : « la Guinée équatoriale a mis en marche un centre de haut niveau dans la technologie digitale et numérique. Ecole panafricaine, ce centre offre aux étudiants congolais la possibilité d'y aller pour se former gratuitement ».