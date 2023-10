Tunisie: Démarrage du projet 'La Perle du Lac 2' - Vers une extension de la ville de Tunis

Ses concepteurs tiennent en horreur cette appellation torturée dont ils ignorent, d'ailleurs, l'origine: Lac 0. Car il s'agit du lotissement "La perle du Lac 2", longé au Nord-Ouest du quartier résidentiel "Les Berges du Lac".

Le démarrage des travaux a été annoncé en grandes pompes la semaine dernière, lors d'une cérémonie qui s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, d'invités et de représentants des médias.

C'est un projet qui ajoutera une teinte de modernité à la ville de Tunis.

Sa spécificité ? Une localisation éloignée des couloirs aériens, ce qui lui permet d'accueillir des immeubles de plus grandes hauteurs allant jusqu'à R+10. "Le premier lotissement Cité El Khalij était constitué de 800 lots dont la majorité abritait des terrains pour villas.

Pareil pour les jardins du lac qui sont l'extension de la première cité et qui comptent 650 lots. Avec la Perle du lac 1 et 2, on s'approche du centre de la capitale, ce qui entraîne des changements sur le plan urbanistique", a expliqué Sami Zarrouk, Directeur commercial de la société Al Buhaira Invest, dans une déclaration à La Presse.

De ce fait, les terrains devraient permettre la construction d'immeubles de plusieurs étages allant jusqu'à R+10, puisque la ville s'éloigne des couloirs aériens qui sont à l'origine de plusieurs contraintes techniques.

En somme, c'est un lotissement qui comporte 95 parcelles, avec une superficie moyenne de 2.500 m2 par lot.

"C'est pratiquement l'extension du centre de Tunis, ce qui en fait l'endroit idéal pour accueillir des centres d'affaires, des sociétés multinationales, des ambassades et bien sûr des immeubles d'habitation", a-t-il ajouté.

Etalé sur une superficie de 57,1 hectares, ce nouveau lotissement est directement relié aux principaux axes routiers de la capitale.

Les concepteurs ne cachent pas leur ambition d'en faire le nouveau centre de Tunis qui longe le lac. Selon Zarrouk, les travaux d'aménagement ont démarré au mois de juillet dernier, vont se poursuivre sur une période de 30 mois et s'achèveront fin 2025.

La commercialisation des terrains devrait débuter vers la fin de ce mois, avec des ventes sur plan.

Sur le plan urbanistique, la nouvelle ville sera pratiquement piétonnière où la priorité est accordée à la mobilité douce. Une piste cyclable de 7 km y sera aménagée, et ce, outre les espaces publics et les grandes placettes qui serviront d'échappatoire pour les habitants, les visiteurs et les travailleurs pendulaires. " La bonne gestion du plan d'aménagement de ce projet nous a permis la fourniture de tous les services à distance, y compris l'accès aux réseaux intelligents de la ville et au système de gestion à distance pour l'éclairage public, la gestion du réseau de distribution d'eau et du gaz.

Ce projet comporte de nombreuses fonctionnalités qui feront de «La Perle du Lac 2 un projet unique en son genre en Tunisie », a déclaré le directeur général de la société Al-Buhaira-Invest, Mohamed Ridha Trabelsi.

Selon les concepteurs du projet, toutes les infrastructures répondent pleinement aux exigences et normes d'une éco ville durable et innovante, capable de faire face aux défis écologiques et climatiques, et ce, grâce aux nombreux espaces verts qui seront dotés de systèmes de gestion et de rationalisation de l'eau.