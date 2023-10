Algérie: Nour El-Houda Amrane de Constantine remporte le 1er prix de mémorisation, de récitation et d'interprétation du Saint Coran

ANNABA — Nour El-Houda Amrane, de la wilaya de Constantine, a brillamment remporté le 1er prix de la catégorie "Mémorisation, récitation et interprétation du Coran" du concours organisé dans le cadre de la 25ème édition de la semaine nationale du Saint Coran, clôturée mardi-soir à Annaba.

Le 1er prix de la catégorie "Mémorisation et récitation du Coran" de ce concours comportant 6 catégories et auquel ont participé soixante concurrents des deux sexes, est revenu à Alaa Kerrouchi (de Constantine également), tandis que le 1er prix dans les catégories "Jeune récitant du Coran" (moins de 15 ans) et "Récitant du Coran dans les 7 lectures" a été respectivement décerné à Isra Nadji, de M'sila et Abdallah Aribi, de Sétif.

Dans la catégorie "Mémorisation et psalmodie du Coran en entier", le 1er prix, pour les femmes, a été remporté par Meriem Henni, de Médéa, tandis que le 1er prix de la catégorie "Récitants du Coran issus des cours d'alphabétisation" est revenu à Messabhia Saïbi, de Biskra.

La 25e édition de la semaine nationale du Saint Coran a donné lieu à plusieurs recommandations liées, en particulier, à "la poursuite des efforts pour inculquer aux générations les valeurs et les principes du Saint Coran, afin de préserver la famille et la société, tout en renforçant le référent religieux dans la résolution des problèmes et des défis auxquels la famille est confrontée, notamment les jeunes".

%

Il a également été recommandé de "suivre le rythme de développement des réseaux sociaux en créant des contenus utiles au pays et à sa protection".

Lors de la cérémonie de clôture de la 25ème semaine nationale du Coran, organisée dans un hôtel d'Annaba en présence de responsables centraux du ministère des Affaires religieuses et des wakfs, des autorités de la wilaya, de chouyoukh de Zaouias, d'enseignants universitaires, d'imams et de Mourchidine (guides), les participants ont salué les récentes décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au profit des imams.

L'accent également été mis sur l'importance du rôle des institutions religieuses dans la résolution des problèmes sociétaux et la préservation de la famille et de la société.

De même que les participants ont salué la position ferme de l'Algérie envers la juste cause palestinienne, exprimant leur solidarité indéfectible avec le peuple palestinien meurtri.

La semaine nationale du Coran, placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, était organisée par le ministère des Affaires religieuses et des wakfs.

La manifestation a donné lieu, en plus du concours national de mémorisation du Coran, à un forum scientifique sur « Le Saint Coran et la protection de la famille et de la société ».