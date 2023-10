Ghana: Lamptey, Amartey, Djiku et Bukari forfaits contre le Mexique et les USA

Le latéral de Brighton and Hove Albion, Tariq Lamptey, le milieu de terrain de Besiktas JK, Daniel Amartey,le défenseur de Fenerbahçe SK Alexander Djiku et l'ailier de Étoile rouge de Belgrade Osman Bukari ont tous quitté le rassemblement de la sélection ghanéenne à cause de blessures.

Le Ghana s'apprête à disputer deux matches amicaux aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui auront lieu le mois prochain.

La Fédération ghanéenne de football a publié le communiqué concernant les retraits et les remplacements dans l'équipe du sélectionneur Chris Hughton. « Tariq Lamptey, Daniel Amartey, Alexander Djiku et Osman Bukari ont déclaré forfait pour les deux matches amicaux contre le Mexique et les États-Unis d'Amérique en raison de blessures. Les quatre joueurs ont été remplacés par Kingsley Schindler, Jerome Opoku et Stephan Ambrosius. Schindler et Stephan Ambrosius sont actuellement en stage à Charlotte pour préparer les deux matches, tandis que Jerome Opoku est attendu mercredi. »

Les Black Stars affronteront le Mexique le samedi 14 octobre au Bank of America Stadium de Charlotte, en Caroline du Nord, ensuite ils feront face aux États-Unis d'Amérique le mardi 17 octobre au Geodis Park de Nashville-Tennessee.