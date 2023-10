Sénégal: Lancement du Fonds islamique de relance - Une facilitée dotée d'un montant de 20 milliards de FCfa destinée aux PME impactées par le Covid-19

Le Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) a procédé, le 10 octobre 2023, à une signature de conventions avec des banques partenaires, Banque islamique du Sénégal (Bis) et Coris Bank. Selon un communiqué de presse, la signature de ces accords marque le lancement officiel du Fonds islamique de relance (Fir).

«D'un montant de 20 milliards FCFA, le Fir est une facilité mise à la disposition des PME impactées par la crise sanitaire Covid-19 à travers un système de prêts intermédiés en partenariat avec la BIS et Coris Bank disposant d'une fenêtre islamique », explique-t-on. Selon la même source, le Fir exécuté par le Fonsis entre dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de relance de l'économie nationale (Pren), une facilité de soutien aux Pme a été mise en place par l'Etat du Sénégal et la Banque islamique de développement (Bid), sous l'impulsion du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération (Mepc).

« Il est de notre devoir de soutenir les Pme et de les aider à se mettre sur pied. Les fonds alloués dans le cadre cette convention avec le Fonsis aideront les Pme à accéder à des liquidités à moindre coût, de maintenir leurs opérations, de réorganiser leurs modèles d'affaires et de développer leur capacité d'adaptation », a déclaré Boubacar Correa, directeur général de la Bis.

«Nous espérons que la mise en œuvre de cette convention participera à apporter notre part dans le financement des Pme afin de permettre à celles-ci de créer de la valeur, de développer de l'emploi pour les jeunes et de contribuer à l'accélération de la croissance économique », dira le directeur général de Coris Bank, Ibrahima Mar Fall.

« Le Fonds islamique de relance s'inscrit dans la cadre du pilier 2 du Programme de préparation et de réponse stratégique, une stratégie de la Bid qui vise à fournir le soutien financier et technique d'urgence nécessaire aux pays membres pour leur permettre une réponse rapide, efficace et efficiente afin de minimiser les impacts potentiels de la pandémie et relancer l'économie », a rappelé Abdallah Sow, représentant régional de la Banque islamique de développement.

« Nous venons de lancer un fonds important pour relancer les Pme qui ont été affectées par la pandémie. Il s'agit d'un fonds de 20 milliards dont les 5 milliards seront alloués à une intervention au niveau du capital des entreprises et les 15 milliards seront utilisés dans le cadre d'un véhicule pour la dette. Nous sommes dans une phase pilote. L'objectif dans un premier temps, c'est de financer 400 entreprises dans le semestre avec des interventions qui sont dans la fourchette de 10 millions jusqu'à 50 millions. (...)», a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, directeur général du Fonsis.

« La mise en œuvre de cet important instrument de financement avec deux banques spécialisées dans la finance islamique participera à accélérer la pénétration de la finance islamique qui est une importante matière à prendre et des ressources importantes à capter», a déclaré Cheikh Tidiane Ly, directeur de l'ordonnancement des dépenses publiques du ministère des Finances.