Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Octobre 2023

Sénégal : Gouvernement- Le Pm fixe les quatre orientations majeures de la nouvelle équipe gouvernementale

Le Premier ministre Amadou Ba a dévoilé, le mercredi 11 Octobre 2023, les quatre orientations majeures dévolues à la nouvelle équipe gouvernementale, citant notamment les urgences économiques et sociales, les défis de la souveraineté et une bonne organisation de l’élection présidentielle du 25février 2024.« Cette équipe est chargée de la coordination optimale de l’action gouvernementale. Il s’agit d’un gouvernement de « missions et de combats » qui va concentrer ses actions autour de quatre orientations majeures », a déclaré Amadou Ba juste avant la lecture de la liste des membres du gouvernement par le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Ouverture de la 2e législature du Sénat- Le nouveau président connu aujourd’hui

Le Sénat aura, aujourd’hui, un nouveau président. Ce moment important de la 2e législature de cette jeune institution, née avec la Constitution de 2016, se déroulera en présence du vice-Président, Tiémoko Meyliet Koné. Le représentant du Chef de l’État à ce grand rendez-vous est arrivé, hier, dans la capitale politique et administrative ivoirienne. Au Sénat, on prépare activement cette rencontre. Le visage en vue est celui de la doyenne d’âge, Viviane Amblard Zunon Kipré. Selon les textes, c’est elle la figure de l’institution jusqu’à aujourd’hui autour de 12h.Comme nous l’écrivions déjà, ici à Yamoussoukro, un seul nom circule sur les lèvres des sénateurs, celui de l’ancienne ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Kammissoko Camara. (Source : Fratmat.info)

%

Burkina Faso : Gendarmerie nationale- Le lieutenant-colonel Kouagri Natama, désormais aux commandes

Le chef d’état-major général des armées (Cemga), le Colonel-major Célestin Simporé, a remis le drapeau de Commandement des troupes de la gendarmerie nationale au lieutenant-colonel Kouagri Natama. C’est ce 10 octobre 2023 au cours d’une cérémonie, sobre mais hautement symbolique. (Source : aouaga.com)

Togo : Accès à l’électricité- Interruptions de courant électrique à Lomé

La Compagnie énergie électrique du Togo (Ceet) a annoncé des interruptions programmées dans la fourniture d'électricité pour certains quartiers de Lomé et Tsévié du mercredi 11 au dimanche 15 octobre, en raison de certains travaux de maintenance sur les ouvrages électriques, renseigne le site de la République Togolaise. Les coupures interviendront principalement en journée, entre 08h30 et 14h00 au plus tard, selon les zones ciblées. Les résidents sont invités à prendre des précautions, notamment en débranchant leurs appareils pendant ces périodes d'interruption. (Source : alome.com)

Gabon : Marché monétaire- Boudé par les investisseurs – Libreville tente une nouvelle levée de 40 milliards

Sevré de la plupart des financements internationaux au lendemain du coup d’État, Libreville peine à convaincre les investisseurs locaux à lui prêter de l’argent. Le 11 octobre, le trésor gabonais effectuera deux opérations majeures sur le marché des titres publics de la Beac, apprend-t-on du tableau hebdomadaire des opérations du marché que vient de commettre l’institut d’émission. Concrètement, le pays devrait mettre en adjudication, des Obligations du Trésor Assimilables d’une maturité de 2 ans rémunérés au taux de 5%. Libreville proposera également aux investisseurs d’effectuer un abondement (c’est-à-dire d’une mobilisation de montants additionnels à partir d’obligations déjà émises) sur un 2e Ota (Obligations du trésor assimilables) de 20 milliards Fcfa rémunéré au taux de 5,5% sur 3 ans. Jusqu’ici, les interventions de Libreville n’ont pas été des plus fructueuses même si elles semblent s’améliorer. (Source : alibreville.com)

Rca : Coopération régionale-Pr Faustin Archange Touadéra est en visite de travail à Libreville

A son arrivée à l’aéroport international Léon MBA de Libreville, le président de la république Pr Faustin archange TOUADERA a été accueilli par le Général de brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA. Cette visite de travail du Président de la République Pr Faustin Archange TOUADERA Facilitateur de la CEEAC ici à Libreville au Gabon intervient quelques jours après celle qu’a effectuée le général de brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA Président de la transition du Gabon à Bangui. L’occasion a permis au Président de la république Pr Faustin archange TOUADERA de faire une évaluation de la bonne marche de la transition en cours au Gabon. C’est ainsi qu’il a tenu plusieurs réunions de travail avec les présidents des différentes institutions du pays, d’abord avec M. Raymond NDONG SIMA premier ministre, chef du gouvernement de la transition, qui a exposé au Facilitateur de la CEEAC Pr Faustin Archange TOUADERA les actions déjà réalisées par le gouvernement depuis sa mise en place au profit du peuple gabonais surtout les préparatifs du prochain dialogue national. L’agenda du séjour du président de la république Pr Faustin Archange TOUADERA ici à Libreville prendra fin par un tête-à-tête avec le président de la transition du Gabon le général de brigade Brice Clotaire OLINGUI NGUEMA. (Source : abangui.com)

Guinée : Incendie au ministère de l’Administration du Territoire- Ce qu’on en sait…

Un incendie s’est déclaré, ce mercredi 11 octobre 2023 au ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation. Un incident similaire a secoué le Trésor public, il y a juste une semaine. Selon nos informations, le feu a touché le 3ème étage notamment la salle de stockage de dossiers « importants » de ce département stratégique. Un court-circuit serait à l’origine de cet incendie survenu pendant qu’une importante réunion se tenait au sein du Département sous la conduite du ministre Mory Condé (Source : africaguinee.com)

Mali : Pour examen de demande de reprise des vols- Le gouvernement maintient la suspension de la compagnie Air France

Le Ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique nationale et internationale que l'Autorité aéronautique nationale du Mali examine présentement la demande de reprise des vols formulée par la compagnie aérienne Air France. Par conséquent, les vols d'Air France demeurent suspendus pendant cette procédure d'examen du dossier. Le Ministre rappelle que les vols ont été unilatéralement suspendus par la compagnie, sans informer au préalable, de manière convenable, les autorités et les clients. (Source : abamako.com)

Liberia : Après une journée de vote sans heurts- Le pays attend les résultats des élections

Le scrutin, crucial pour la stabilité du pays, s’est déroulé dans le calme malgré les défis logistiques. George Weah, le président sortant, brigue un second mandat. Echoppes et écoles fermées, Monrovia avait, mardi 10 octobre, des allures de ville morte. Seule agitation perceptible, celle des électeurs massés devant des églises et centres culturels transformés en bureaux de vote. Pour la première fois de sa jeune histoire démocratique, le pays a organisé et financé en grande partie ses élections, au cours desquelles 2,5 millions de Libériens étaient appelés à élire leur président, 73 représentants de l’Assemblée et 15 sénateurs. Un défi logistique qui s’est accompagné de quelques accrocs. (Source : autres presses)

[L1]