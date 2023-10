Maroc: Ouverture des candidatures pour la 5ème édition du Prix de la société civile

Rabat — Les candidatures pour la cinquième édition du Prix de la société civile sont ouvertes jusqu'au 25 octobre, a annoncé mercredi le ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement.

L'ouverture des candidatures pour le Prix de la société civile intervient conformément aux dispositions de la Constitution de 2011, qui confère aux associations de la société civile et aux organisations non gouvernementales une place de choix en renforçant leur rôle et leur contribution effective à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de décisions et projets auprès des institutions élues et des pouvoirs publics, indique un communiqué du ministère.

Le ministère a procédé à l'introduction d'amendements au décret instituant le prix de la société civile et à son règlement intérieur, dans le but de faciliter la participation des associations, des ONG et des personnalités civiles ayant rendu des services remarquables à la société, en reconnaissance de leurs efforts significatifs, de leurs initiatives créatives et de leurs contributions, note la même source.

Les nouveautés du décret portant création du prix de la société civile consistent à ajouter une catégorie des personnalités civiles spécifique aux Marocains résidant à l'étranger, sous réserve que les candidats ne puissent concourir que dans une seule catégorie, l'objectif étant de garantir le principe d'égalité pour l'ensemble des personnalités civiles candidates, ajoute la même source.

En ce qui concerne les modifications apportées au règlement intérieur du prix de la société civile, les associations sont autorisées à proposer des personnalités civiles œuvrant dans le domaine associatif pour décrocher le prix de la société civile, catégorie personnalité civile, relève le ministère, soulignant la nécessité d'un consentement écrit du candidat.

La ministère a, par ailleurs, annoncé que les associations de MRE pourront joindre à leurs dossiers de candidatures des documents en langue originale.

Pour s'informer des conditions et modalités de candidatures pour le prix de la société civile, les personnes intéressées peuvent télécharger le dossier de candidature et des formulaires relatifs à chaque catégorie.