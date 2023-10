Afrique: CAN Côte d'Ivoire 2023 - Les qualifiés seront fixés ce jeudi

La Confédération africaine de football (CAF) procédera, le 12 octobre, à Abidjan, au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue du 13 janvier au 11 février 2024, en Côté d'Ivoire.

Le pays organise la phase finale de la CAN pour la deuxième fois de son histoire après celle de 1984 remportée par le Cameroun devant le Nigeria.

La trente-quatrième édition va se dérouler dans six stades situés dans cinq villes ivoiriennes. Le tirage au sort annonçant l'événement sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube officielle de la Confédération africaine de football (CAF), a-t-on appris. Les délégations des vingt-quatre sélections qualifiées, les légendes du football africain, les médias internationaux, les partenaires commerciaux de la CAF, des célébrités venus du show business ainsi que des dirigeants africains ont confirmé leur présence à cet événement, précise la CAF sur son site.

Les vingt-quatre sélections qualifiées ont été reparties dans quatre chapeaux, en fonction de leur classement Fifa. La Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie et l'Egypte, toutes ces sélections ayant déjà remporté la CAN au moins une fois sont dans le premier chapeau dans l'espoir de se donner les chances d'obtenir un tirage plus abordable. Le deuxième comprend le Nigeria, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et la République démocratique du Congo. Le Nigeria, le Cameroun, le Ghana et la RDC Congo ont déjà été consacrés.

%

Le troisième chapeau regroupe, quant à lui, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie. Enfin, la Guinée-Bissau, le Mozambique, la Namibie, l'Angola, la Gambie et la Tanzanie se trouvent dans le quatrième chapeau . Dans les deux autres chapeaux, seules l'Afrique du Sud et la Zambie ont une longueur d'avance que les autres.

Le tirage au sort dévoilera la composition de six groupes. Et les sélections qualifiées vont débuter leur préparation en tenant compte des adversaires qu'elles vont affronter au premier tour.

Selon le règlement de la CAN, les deux premiers de chaque poule seront directement qualifiés pour les huitièmes de finale plus les quatre meilleurs troisièmes. Les Lions de la Teranga du Sénégal chercheront à défendre leur titre devant les Lions de l'Atlas du Maroc donnés favoris de cette compétition et d'autres sélections comme les Fennecs d'Algérie, les Pharaons d'Egypte qui ont une revanche à prendre.