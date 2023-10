Afrique: Copier - Coller

Le handball est un sport qui se joue à sept contre sept pendant soixante minutes. Mais face au Congo, à la fin, tant en sélection qu'en clubs, c'est toujours l'Angola qui gagne ! Nous l'avons encore vérifié lors des 44es championnats d'Afrique des clubs champions hommes et dames que Brazzaville a abrités du 28 septembre au 7 octobre.

Que la meilleure triomphe ? Cette exhortation répétée à chaque compétition sportive devient une recette dont les Angolaises détiennent seules le secret. Pour preuve, la finale de la version féminine qui s'est disputée au gymnase Nicole-Oba, à Talangaï, ressemblait plutôt à celle d'un championnat angolais.

C'est tout à fait normal, dirait-on, puisqu' à la différence des clubs congolais, Primeiro de Agosto et Petro de Luanda qui étaient à l'honneur sont des équipes taillées pour gagner des titres. Ce copier-coller des dernières éditions confirme une fois de plus la classe de ces équipes dont les joueuses évoluent depuis des années avec une même philosophie de jeu bien définie et celles dont les repères ne sont pas encore solides.

La mentalité et la motivation dont les Angolaises font montre sont autant de principes sur lesquels les Congolaises devraient maintenant s'appuyer pour espérer aller le plus loin possible dans les compétitions africaines. Ce n'est pas tout. Bien gérer les aspects émotionnels leur permettra surtout de repousser leurs propres limites.

Les médailles de bronze remportées à Brazzaville rapprochent le handball congolais du chemin de la gloire, même s'il faut reconnaitre que le succès prendra du temps. Apprendre de leurs erreurs reste incontestablement le domaine dans lequel les Congolais doivent encore progresser pour espérer un jour bousculer la hiérarchie.