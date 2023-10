Congo-Brazzaville: Football - Paul Ngababa nouveau président général de V-Club Mokanda

Paul Ngababa a été nommé président général de V-Club Mokanda, à l'issue d'une assemblée générale ordinaire et élective, tenue il y a quelques jours au mess mixte de garnison de Pointe-Noire. Il succède à Olivier Mombo.

Une nouvelle ère chez les verts et noirs, le club du Kouilou, V-Club Mokanda, vient de nommer Paul Ngababa président général dudit club. Sportif de première heure, Paul Ngababa a déjà été à la tête de V-Club Mokanda pendant plus de trente ans avant d'être éjecté en 2013.

Disposant d'une expérience en stratégie, en exécution et en leadership, aujourd'hui il revient avec de nouvelles ambitions. Il assurera la conduite stratégique et opérationnelle de l'ensemble des services du club au quotidien, tout en apportant son expertise, son ouverture d'esprit et sa vision stratégique.

La nouvelle équipe dirigeante et les supporters s'appuieront sur lui pour insuffler un nouvel élan et accélérer le développement du club. Pour tout dire, sa nomination s'inscrit dans le cadre du lancement de la nouvelle phase du projet de V- club Mokanda.

Dans son mot de circonstance, le nouveau patron de V-Club Mokanda a affiché ses ambitions, celles de faire évoluer le club, et estime que cette évolution est nécessaire. « On ne peut pas accepter qu'un grand département comme le Kouilou n'ait que trois équipes, et si par malheur une équipe descendait en division inférieure, il n'y aura plus que deux équipes. Nous allons relancer le football au Kouilou en recrutant de très bons joueurs et de bons entraineurs pour faire plaisir non seulement aux supporters mais également aux dirigeants du Kouilou », disait Paul Ngababa ce jour-là.

Pour bien démarrer la saison sportive prochaine, un toilettage des statuts s'est avéré nécessaire et un groupe de travail a été formé. Eric Mantot a été nommé président actif de la section football.

À tous seigneurs, tout honneur. Les anciennes gloires qui ont marqué l'histoire de ce club, notamment Bikakoudi, Poaty Gilbert Hidalgo, Lakou Sebastien Bossolo, Tchimbakala Gervais et Kassa Daniel ont été choisis pour animer le comité des sages.

Pour la petite histoire, V-Club Mokanda a été créé en 1952. Il a connu ses heures de gloire en 1970 avec la génération des joueurs conduite par Gilbert Poaty « Hidalgo » et Yowanet, le gardien volant détecté par Gelvins Bikakoudi à Bilala, dans le district de Mvouti (Kouilou).

Le portier V.-Clubien réussit à l'époque la performance de terminer la phase aller du championnat régional sans encaisser un seul but et fut surnommé « Zéro faute ». Ce club a aussi connu dans son histoire plusieurs présidents illustres tels François Loemaba Djimbi, Narcisse Bazibikouela, Marcel Tchiomvo, Félix Mangafou, Paul Ngababa et Olivier Mombo.

V.-Club Mokanda fut champion du Congo en 1971, 1988, 1999 et fut vainqueur de la Coupe du Congo en 1974, 1977, 1996. Le club fut finaliste de cette compétition en 2000, 2003, 2004.

Notons que les travaux de cette assemblée ont été dirigés par jean Paul Fouani, vice-président de la Fédération congolaise de football. Ils ont permis de faire la présentation du rapport moral et d'activité des deux années écoulées, ainsi que de renouveler le bureau.