Congo-Brazzaville: Réforme de l'Etat - La Corée du Sud veut apporter son expertise dans le changement de mentalités

Le nouveau représentant de l'International Youth Fellowship (IYF) de la zone Afrique centrale et occidentale, au Congo, le Dr Kim Jin Sung, a présenté le 10 octobre à Brazzaville, au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Réforme de l'Etat, Luc Joseph Okio, les offres de cette ONG sud-coréenne qui œuvre, entre autres, dans le domaine de changement de mentalités.

Le ministre délégué et son hôte ont, en effet, évoqué la possibilité de former les cadres congolais dans le domaine de changement de mentalités afin de donner une nouvelle impulsion au Congo. « Nous voulons dans un premier temps faire venir dispenser les formateurs pour la formation sur le changement de mentalités. Si le gouvernement peut aussi choisir une vingtaine de personnes pour envoyer en Corée suivre une formation, nous allons nous occuper de la délégation congolaise pendant deux semaines. Une fois formés, ces cadres dont des enseignants vont à leur tour dispenser la formation à leurs collègues restés au pays. La reprise des réflexions, la maîtrise de soi et les échanges », a expliqué le Dr Kim Jin Sung.

Le ministre Luc Joseph Okio a salué cette initiative et des réflexions seront menées avant de faire des démarches. Active depuis 22 ans et représentée dans plus de 100 pays, IYF veut apporter son expertise à la République du Congo. Il a rappelé que la Corée du sud a expérimenté cette politique dans les années 50 après 3 ans de guerre. Pays pauvre dont le PIB/h s'élevait à 65 dollars, la Corée est devenue une grande nation après 70 ans avec aujourd'hui un PIB/h de 35 000 dollars. « En si peu de temps, ce pays est devenu riche et développé grâce à la capacité des réflexions. Quand on développe la réflexion, la maîtrise de soi, l'échange, on peut ainsi développer plusieurs domaines », a-t-il poursuivi.

Kim Jin Sung a ainsi présenté la vision de l'IYF sur la jeunesse congolaise et a exprimé sa fierté de participer au processus de changement de mentalités initié par un protocole d'accord avec le ministère en charge de la Jeunesse et de l'Education civique. La rencontre avec le ministre en charge de la Réforme de l'Etat fait suite à la visite que le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondelé, a effectué en mai dernier en Corée du Sud pour explorer le programme d'éducation et de formation des cadres sur le changement de mentalités.

Notons que 300 jeunes de Brazzaville ont participé dernièrement au Cam national IYF de la jeunesse.