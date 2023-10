Egypte: Al-Azhar appelle les Arabes et les musulmans à adopter une position unie contre les crimes sionistes

LE CAIRE — L'institution religieuse "Al-Azhar Al-Sharif" a appelé les Arabes et les musulmans à adopter une position unifiée face au comportement inhumain de l'Occident qui soutient les violations de l'occupation sioniste contre les civils palestiniens.

Al-Azhar a demandé mercredi dans un communiqué de presse "une enquête internationale sur les crimes de guerre commis par les forces d'occupation sionistes contre des enfants, des femmes et des personnes âgées dans la bande de Ghaza assiégée et isolée".

Al-Azhar a déclaré que "soutenir des civils palestiniens innocents par les voies officielles est un devoir religieux et juridique, ainsi qu'une obligation morale et humanitaire, et que l'histoire ne sera pas tendre envers ceux qui négligent ce devoir".

Il a souligné que "le soutien illimité et inhumain de l'Occident à l'occupation sioniste et sa bénédiction de ses crimes, ainsi que la couverture fanatique et partiale des médias occidentaux contre la Palestine et son peuple, sont des mensonges".

"L'Occident protège et confirme la falsification des faits, pratique la politique de deux poids, deux mesures, trompe l'opinion publique mondiale et ouvre un large champ sur les crimes les plus odieux du terrorisme d'occupation en Palestine".

Al-Azhar a rendu hommage à "la fermeté du peuple palestinien, pour son attachement à sa précieuse terre et sa détermination à rester sur son sol, quel que soit le prix ou les sacrifices, car la terre c'est l'honneur".