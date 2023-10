Cote d'Ivoire: Immigration irrégulière- Abidjan et Genève passent en revue leur dispositif

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a présidé une séance de travail, le mardi 10 octobre 2023, à son cabinet au Plateau, avec une délégation Suisse conduite par Sem Vincenzo Mascioli, directeur de la Coopération internationale auprès du Secrétariat d’Etat à la Migration (SEM). Cette réunion s’inscrit dans le cadre des activités du deuxième groupe de travail bilatéral chargé du suivi de la coopération migratoire entre la Côte d’Ivoire et la confédération Suisse. L’information est rapportée par le Cicg.

« Le renforcement de la coopération avec la Suisse doit être salué et encouragé, surtout dans le contexte actuel, caractérisé par une crise migratoire sans précédent, et où la Côte d’Ivoire est désignée comme le 2ème pays pourvoyeur de migrants en situation irrégulière sur la base des seules déclarations de ces migrants, sans aucune vérification », a fait savoir le ministre Vagondo Diomandé.

Cette rencontre traduit la volonté des deux pays de renforcer davantage leurs liens bilatéraux et de rehausser le niveau de leur coopération. En effet, la gestion des frontières est essentielle pour la prospérité économique et la stabilité régionale. En plus de faciliter les échanges commerciaux, elle joue un rôle crucial dans la prévention de la migration irrégulière et la lutte contre le trafic des êtres humains.

%

« La migration est un phénomène international et la seule réponse aux défis de la migration c’est la coopération internationale dont la mise en œuvre est importante », a dit le chef de délégation Suisse.

Avec une coopération vieille de plus d’un demi-siècle, la Côte d’Ivoire et la Suisse ont signé, jeudi 25 novembre 2021 à Berne, deux accords en matière de migration, destinés à renforcer leur coopération dans ce domaine, notamment dans la lutte contre la migration irrégulière. Ces accords liés à l’immigration permettent d’accroître et d’intensifier la coopération dans le cadre du projet IBM (Gestion intégrée des frontières).

Un Mémorandum d’entente qui règle les procédures d’identification et de réadmission des migrants ivoiriens en situation irrégulière en Suisse a été signé la même année. Il vise à formaliser la coopération bilatérale. L’objectif est de faciliter l’organisation pratique du retour, notamment les modalités d’identification et l’octroi de documents de remplacement.

Ce projet comprend des formations et des échanges de bonnes pratiques pour contribuer au renforcement de capacité et promouvoir le développement durable. Les priorités liées au Plan national de développement (Pnd) 2021-2025, dans le cadre de cette coopération, ont permis au gouvernement Suisse de contribuer à hauteur de 20 millions de dollars soit un peu plus de 12 milliards de Fcfa.

Divers projets rentrent en ligne de compte de ce financement. Il s’agit du renforcement des infrastructures et de l’emploi des jeunes au nord du pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En outre, dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les zones de production de cacao, la Suisse apporte son appui pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des populations. Enfin, dans la gestion de la crise migratoire, elle apporte son soutien en vue de l’amélioration des conditions de travail et l’employabilité des migrants.

Cette rencontre a été également marquée par la remise officielle d’équipement dans le cadre du projet « Gestion des frontières en Côte d’Ivoire » financé par la confédération Suisse et mis en œuvre par l’ICMPD (International Center for Migration Policy Development). Le don est composé de véhicule de type 4x4 entièrement équipé, de 8 motos tout terrain, équipées de kits de matériel de lutte contre la fraude documentaire.