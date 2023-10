Ethiopie: Lancement du dialogue diplomatique africain sur les migrations

<strong>Addis Ababa — L'Union africaine, l'Organisation internationale pour les migrations et ses partenaires ont dévoilé la série Africa Diplomatic Indaba (ADi) sur la migration et la mobilité ainsi que sur la migration de la main-d'oeuvre.

La Commission de l'Union africaine, en étroite collaboration avec l'OIM, les États membres de l'Union africaine, les communautés économiques régionales et d'autres partenaires, a inauguré l'ADi.

La session inaugurale de l'ADi s'est tenue aujourd'hui au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba.

L'ADi est conçue comme une plate forme visant à réunir spécifiquement les membres du corps diplomatique et les parlementaires, ainsi que les dirigeants pour des discussions politiques collectives afin de façonner la gouvernance de la migration et de la migration de main-d'oeuvre en Afrique, selon un communiqué de presse de l'UA.

"Cette initiative a été conceptualisée comme un signe avant-coureur pour positionner les groupes africains situés dans des juridictions géographiques stratégiques à travers le monde, qui ont la responsabilité de négocier et de faire avancer la position politique africaine relative au discours politique sur la migration et la migration de main-d'oeuvre", a déclaré la vice-présidente de la CUA, Monique Nsanzabaganwa.

Malheureusement, le monde est aujourd'hui profondément polarisé par les débats en cours sur les migrations, a-t-elle ajouté.

Ce qui est clair, c'est que l'Afrique est de plus en plus fragmentée en raison de l'influence extérieure et des opinions divergentes sur les moyens de gérer les migrations internationales", a souligné la présidente adjointe.

Dans son allocution, le directeur général de l'OIM, Amy E. Pope, a appelé à des solutions migratoires plus globales, inclusives et stratégiques, ainsi qu'à des politiques de mobilité plus humaines.

"Des voies régulières peuvent rendre les migrations plus sûres et réduire les migrations dangereuses et irrégulières, améliorer la capacité à identifier les personnes qui entrent, transitent et restent sur un territoire, répondre aux besoins du marché du travail et contribuer au développement durable", a déclaré la directrice générale.

Ainsi, les garanties réglementaires contre les pratiques de recrutement des travailleurs migrants contraires à l'éthique et à l'exploitation, qui ont un impact négatif sur la qualité de l'emploi, les conditions d'emploi, l'accès à un travail et à une vie décents, et la reconnaissance adéquate des compétences, doivent être intégrées dans ces filières.

M. Pope a également réaffirmé l'engagement de l'OIM qui est prête à soutenir les besoins de la coopération Sud-Sud.

Elle a également souligné l'importance du renforcement des capacités des gouvernements pour garantir le respect du droit international sur l'ensemble du spectre des retours, y compris la réadmission.

Pour ce faire, elle facilite la coopération interétatique en matière de retour et de réadmission et fournit des conseils politiques et des solutions techniques pour la gestion des retours.

Ces dernières années, l'Afrique a été témoin de l'évolution des schémas migratoires, un phénomène dynamique et de plus en plus complexe.

Dans son communiqué de presse, l'UA a déclaré que l'ADi est lancé à un moment où la migration et la mobilité humaine jouent un rôle crucial dans l'orientation des discussions géopolitiques et socio-économiques mondiales.