Sénégal: Lat Diop aux Sports - Parcours d'un cadre de l'administration actif dans le mouvement associatif

Dakar — L'administrateur civil principal et actuel président de Guédiawaye football club, Lat Diop a été nommé nouveau ministre des Sports dans le gouvernement de 39 membres constitué mercredi par le président de la République, Macky Sall et dirigé par Amadou Ba.

Agé d 51 ans, Lat Diop, membre du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football hérite d'un département ministériel dans lequel il compte une grande expérience.

Banquier de formation, il a été Gouverneur suppléant à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. Il fut aussi président du Comité d'audit de la Banque ouest africaine de développement.

Lat Diop a occupé des fonctions dans l'administration publique. Il était directeur de la Coopération et des Financements extérieurs au ministère du Budget et directeur de l'Investissement au ministère de l'Économie et des Finances à sa sortie de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM).

Nommé en 2020 à la tête de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), il est remplacé, le 13 septembre dernier, par Abdourahmane Baldé.

Depuis la démission de Yankhoba Diatara à la tête du ministère des Sports en fin avril dernier, le département des Sports est dirigé par Amadou Ba cumulativement à ses fonctions de Premier ministre.

M. Diatara membre de la formation politique Rewmi (opposition) avait quitté son poste ministériel, lorsque le leader de son parti politique, Idrissa Seck avait mis fin à son alliance avec le chef de l'Etat Macky Sall, en démissionnant de la présidence du Conseil économique, social et environnemental.

Amadou Ba cumulait les fonctions de ministre des Sports avec celles de chef du gouvernement. Il exerçait en même temps les fonctions de ministre de l'Elevage et des Productions animales, après que Aly Saleh Diop, également militant de Rewmi a rendu le tablier.

Lat Diop attérit au département des Sports à trois mois de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Dans cet attelage gouvernemental de missions et de combat, Lat Diop n'aura pas de répit avec la participation du Sénégal, champion en titre, à la CAN, le mondial de football des moins de 17 ans en Indonésie prévu du 10 novembre au 2 décembre.

Le Sénégal prendra aussi part au championnat du monde féminin de handball prévu du 29 novembre au 17 décembre au Danemark, en Norvège et en Suède.

La coupe du monde de Beach Soccer prévue aux Emirats arabes unies du 15 au 25 février 2024 figure aussi parmi les chantiers du nouveau ministre des Sports.