Afrique: Amical -Un match à ne pas perdre pour les deux sélectionneurs

Le sélectionneur égyptien Rui Vitoria espère que la Zambie lui donnera du fil à retordre lors du match amical qui se déroulera jeudi au stade Hazza bin Zayed d'Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Le coup d'envoi sera donné à 20 heures (GMT).

Vitoria a connu des débuts prometteurs, remportant huit matches consécutifs avant de subir sa première défaite le mois dernier face à la Tunisie au Caire 3-1.

À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Portugais veut voir où en sont ses joueurs.

« Mon objectif, alors que mon contrat actuel expire en 2026, est de me qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA. Les matches contre l'Algérie et la Zambie constituent de sérieux tests pour les joueurs, avec deux rencontres importantes programmées en l'espace de 72 heures. Nous recherchons toujours des matches stimulants lors des préparations pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et les qualifications pour la Coupe du monde. », a-t-il déclaré après avoir dévoilé son groupe de 25 joueurs pour les matches amicaux de ce mois d'octobre.

Avram Grant a lui aussi fait des débuts impressionnants avec les Copper Bullets, avec une qualification pour la CAN 2023.

Après avoir succédé à Moses Sichone en décembre 2022, l'Israélien a récolté 10 points sur les 12 possibles au cours de la campagne de qualification. Grant n'a perdu qu'une seule fois à la tête de l'équipe, lors de la défaite 3-0 contre le Koweït le 12 juin.

L'ancien manager de Chelsea devra se passer de Lameck Banda et Frankie Musonda, tous deux blessés, mais Patson Daka est bien présent dans son groupe de 25 joueurs. Le joueur de 25 ans n'a toujours pas joué avec son club en Championship.

« En temps normal, je vous dirais que je suis inquiet, mais je connais Patson Daka et c'est un joueur à part. Je préférerais qu'il joue. Je préférerais qu'il aille dans un autre club. Mais cela ne s'est pas produit et il est maintenant à Leicester City. J'espère qu'il jouera davantage car Leicester City ne l'a pas fait jouer parce qu'il voulait partir. Je suis sûr qu'il jouera davantage pour son club parce que c'est un buteur naturel et qu'il pourrait les aider. », a déclaré l'homme de 68 ans.