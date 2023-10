Algérie: Oran - Installation de la Délégation régionale de l'Ouest du CNDH

ORAN — Le président du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), Abdelmadjid Zaalani, a mis l'accent sur les efforts déployés par l'Algérie en vue de renforcer et promouvoir les droits de l'homme, garantis dans la Constitution, lors de l'installation, mercredi, à Oran, de la délégation régionale Ouest de cette instance.

M. Zaalani a souligné, lors de la cérémonie d'installation de la Délégation, conduite par Djalil Kheira et supervisée par le wali d'Oran, Saïd Sayoud, que l'Algérie "déploie de grands efforts dans le domaine de la promotion des droits de l'homme et des libertés individuelles", estimant que l'installation de cinq délégations régionales au Conseil national des droits de l'homme "n'en est qu'une preuve".

Il a ajouté que l'installation des cinq délégations à Ouargla, Constantine, Bechar, Alger et Oran "contribuera, sans aucun doute, à la promotion des droits de l'homme dans notre pays", ajoutant que l'une des missions dévolues aux délégations régionales et de leurs correspondants locaux sera de surveiller toute actualité ou cas affectant les droits de l'homme dans toute région ou wilaya couverte par ces délégations, ce qui nécessite le déplacement et le traitement des plaintes des citoyens pour informer les autorités compétentes.

Elle veille également à la surveillance, l'alerte précoce et l'évaluation du respect des droits de l'homme dans les domaines qu'elle couvre, a-t-on indiqué.

%

L'installation de ces délégations contribuera à promouvoir les droits de l'homme, en particulier les droits sociaux et économiques, dont celui du logement, l'emploi, la santé, l'enseignement, le transport et autres, ainsi que les droits civiques et politiques, à l'instar de la liberté d'expression, a ajouté M. Zaalani.

Dans ce cadre, le conseil qu'il préside est chargé de veiller au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, œuvrant sans relâche à leur promotion et à leur protection.

Le Conseil œuvre également à intensifier les efforts pour diffuser une culture des droits de l'homme chez les citoyens, permettant à tout citoyen de déterminer ses droits et devoirs, dans le cadre du respect des lois de la République.

Pour sa part, le wali d'Oran a souligné que l'installation de la délégation régionale des droits de l'homme est un acquis pour les wilayas de l'Ouest du pays et s'inscrit dans le cadre des efforts des plus hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans la promotion et la protection des droits et devoirs.

Djalil Kheira, présidente de la délégation régionale de l'Ouest du conseil national des droits de l'homme, qui couvre sept wilayas, a, elle, estimé que la délégation régionale de l'Ouest devra contribuer, en collaboration avec les instances partenaires, à garantir les droits de l'homme, leur renforcement, écouter les citoyens afin de surmonter tous les obstacles ou difficultés.

La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de la wilaya, en présence des autorités civiles et militaires, et des représentants du secteur de la justice et de la société civile.