Afrique: « Maken » - Un nouvel espace numérique au coeur de La Marsa ouvre ses portes

Le pôle international de la culture et des arts Cheikh Fadel Ben Achour, à la Marsa, abrite désormais un espace numérique baptisé « Maken » qui favorise l'intelligence participative créative.

Selon un communiqué du ministère publié, mardi dans l'après-midi, le rez-de-chaussée de Maken accueille une exposition dédiée aux expériences numériques, un café pour la créativité numérique, un musée culturel numérique, un théâtre des arts numériques ainsi qu'une exposition pour les expériences immersives.

Un espace de calligraphie arabe, un studio d'enregistrement ainsi que d'autres espaces de « Made AI Art », »Made Design Lab » et « Maken coworking » se trouvent au premier étage. Au deuxième étage, il y a un espace d'initiative, une bibliothèque et une salle de réunion.

Inauguré ce lundi 9 octobre 2023, « Maken » relevant du Centre international de l'économie culturelle numérique de Tunis (TICDCE) qui a son siège à la Cité de la culture, s'ajoute aux autres institutions existantes au Pôle international de la culture et des arts Cheikh El Fadel Ben Achour qui avait officiellement ouvert ses portes le 30 novembre 2019.

Le bâtiment abritant ce Pôle culturel était, auparavant, un Centre culturel dédié aux expositions d'art plastique et photographiques, aux rencontres littéraires et intellectuelles et aux spectacles artistiques. En 2019, le ministère des Affaires culturelles avait décidé de le transformer en un Pôle culturel doté de trois institutions : le Centre international de la Tunisie pour les civilisations, le Centre de Tunis pour l'investissement culturel et le Centre international de la culture et des arts, Palais El Abdelliya qui se trouve dans la même zone.

La création du Centre international de la Tunisie pour les civilisations a pour objectif de revaloriser les Humanités et l'Anthropologie, jeter la lumière sur le riche héritage historique et patrimonial de la Tunisie en tant que terre de tolérance et de l'acceptation de l'autre.

Le Centre de Tunis pour l'investissement culturel est une structure qui relève de la Direction de l'investissement culturel et du TICDCE.

Sa mission est de veiller à la continuité des investissements culturels.

Le Centre international de la culture et des arts, Palais El Abdelliya est destiné aux actions ouvertes sur d'autres espaces et institutions et oeuvre dans le cadre d'une approche participative avec le Centre international de la Tunisie pour les civilisations.

Ce Pôle culturel Cheikh Fadel Ben Achour à la Marsa se distingue par un emplacement géographique stratégique, au nord de la Capitale. Le but de sa création était d'en faire « une destination de premier plan pour les Tunisiens désireux de mieux connaître l'histoire de leur pays, sa richesse culturelle et patrimoniale ».