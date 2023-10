Togo: Ce pays recherche des consultants

La Millennium Challenge Corporation (MCC) travaille avec le gouvernement du Togo pour élaborer un 'Compact' d'ici la fin de l'année 2024.

Le pays a été sélectionné comme éligible au financement de la MCC à l'automne 2022.

Une analyse des contraintes à la croissance économique a été achevée en février 2023 et le gouvernement a choisi de concentrer l'élaboration du Compact sur la résolution des contraintes dans les secteurs de l'énergie (coût élevé et fiabilité insuffisante) et du numérique (coût élevé et utilisation insuffisante des services numériques).

Dans ce cadre, un avis spécifique de passation de marchés a été publié.

La cellule de mise en oeuvre du programme compact du Togo (« CMC-Togo ») a reçu un financement de la MCC et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour les paiements au titre d'un marché de services de consultant pour « Réalisation des études TIC dans le cadre de la formulation du Programme Compact ».

Les détails sont disponibles ICI.

La date limite de soumission est fixée au 16 novembre.

Créé par le Congrès US et disposant d'un solide appui bipartite, le MCC verse des subventions à des pays qui ont démontré leur engagement à la promotion des bonnes pratiques de gestion et à la réforme économique

D'ores et déjà le MCC met à la disposition du Togo 12 millions de dollars destinés à concevoir et formuler des projets qui seront ensuite, le cas échéant, financés par le Compact.

Akaya Kpobie Tchasso, le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, est le coordonnateur de la formulation du MCC pour le Togo.