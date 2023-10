Cameroun: Football - La Russie défie le Cameroun en amical et sort de son isolement

Jeudi 12 octobre, le Cameroun va être la première équipe non asiatique à disputer un match contre la sélection A de Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Un mois jour pour jour après avoir obtenu leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire, les Lions indomptables vont jouer dans la soirée une rencontre amicale au stade VTB Arena, à Moscou. Une brèche dans l'isolement sportif de la Russie pourtant peu relayée dans le pays.

Il y a bien un quotidien national, Les Izviestia, pour faire remarquer que la rencontre était attendue de longue date. Le match Russie-Cameroun était en effet originellement prévu mi-juin, avant son annulation un mois auparavant.

Le même journal note aussi que l'équipe camerounaise est « historiquement considérée comme une des plus fortes du continent » africain. Les Izviestia précisent, pour appuyer ce propos, le palmarès de la sélection des Lions indomptables : première équipe africaine à atteindre les quarts de finale de Coupe du monde en 1990, médaille d'or en 2000 aux Jeux olympiques de Sydney, cinq titres continentaux...

Reste qu'en Russie, l'occasion devenue rarissime depuis le début de la guerre en Ukraine de voir l'équipe nationale évoluer ne fait pas particulièrement se déplacer les foules. À la veille du coup d'envoi, 80% des places du stade étaient pourvues, soit une jauge habituelle pour un match amical.

%

Peu d'intérêt, faute d'enjeu

L'absence de véritable enjeu pèse lourd aux yeux des amateurs de ballon rond en Russie. Kirill Choulika, journaliste et blogueur spécialisé dans le sport, peine à trouver de véritable intérêt à ce Russie-Cameroun :

« C'est simplement un sujet politique, pour montrer que la Russie n'est pas isolée, que si les équipes de l'Ouest refusent de jouer avec nous, on est capables de trouver des adversaires sur d'autres continents. Pour montrer qu'on peut jouer avec des équipes d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie... »

Aucune programmation n'est prévue sur les chaînes d'État, qui font le gros de l'audience. Pour voir Camerounais et Russes taper le cuir, il faudra se tourner par exemple vers Match TV, une chaîne spécialisée.

Pavel Zanozin, commentateur sportif très connu en Russie, confie : « Il y a un peu plus de six mois, notre équipe a joué contre le Kirghizistan. Il y a eu aussi l'Olympique d'Égypte. On peut dire que ces joueurs avaient un niveau ridicule. Là, nous avons une vraie équipe en face de nous que, même en temps normal, il aurait été agréable de voir jouer. C'est même l'équipe la plus forte contre laquelle la sélection nationale russe a pu jouer depuis un an et demi. Mais bon, tout le monde comprend que ça n'est pas une compétition officielle. »

Prochain adversaire pour la sélection russe : le Kenya. Un match qui devrait se dérouler à Istanbul, en Turquie.