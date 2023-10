Sénégal: Lancement de la 1ère Biennale de l'innovation et de la recherche, vendredi

Diamniadio — La première édition de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique sera lancée ce vendredi, à Dakar, lors d'une cérémonie placée sous la présidence du ministre de tutelle de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a annoncé le directeur de la recherche et de l'innovation.

"Il s'agit d'organiser pour la première fois une biennale consacrée à la recherche et à l'innovation et à l'industrialisation en Afrique, un espace d'échanges, d'expositions des compétences et des performances des universités, institutions et partenaires", a-t-il expliqué cours d'un point de presse organisé ce mercredi à Diamniadio.

Placée sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la biennale sera organisée de façon transversale et en collaboration avec les autres ministères, a expliqué Pr Diop, coordonnateur de l'événement. Celui-ci se tiendra du 28 au 30 novembre prochains entre l'IRESSEF et l'Université Amadou Mahtar Mbow.

"Des indications ont été données pour cette première édition qui sera consacrée essentiellement à deux thématiques majeures, à savoir la santé et l'agriculture", a précisé Pr Amadou Gallo Diop.

Justifiant le choix de la thématique majeure de la santé, il a rappelé qu'aucun projet de développement n'est possible si les hommes et les femmes ne sont pas en bonne santé.

Il a aussi indiqué qu'une alimentation saine garantit les ressources nécessaires pour la survie de l'être vivant. C'est ce qui justifie, selon lui, le choix de ces thèmes majeurs pour démarrer la biennale, de façon à "ne pas se disperser pour cette première biennale", dit-il.

Le Pr Amadou Gallo Diop souligne que "l'idée est d'échanger et d'exposer sur les résultats de la recherche et des innovations, pour voir comment les partager pour en faire partout sur le continent des outils de développement et d'industrialisation".

"Dans un premier temps, on a décidé de nous concentrer sur les recherches et les innovations de ces secteurs avec les universitaires, les partenaires, les instituts de recherche de tous bords sur tout ce qui a été fait dans le secteur de la santé et de l'agriculture", a- t-il ajouté.

Il indique que le thème de la santé, qui va inclure la médecine nucléaire, va être "domicilié à partir et autour de l'Institut de Recherche et de Formation en Santé (IRESSEF)". Les expositions des innovations, des résultats de la recherche et les communications sur l'agriculture se tiendront à l'Université Amadou Mactar Mbow qui abritera également la séance d'ouverture.

Il a justifié le choix du Sénégal de lancer une biennale de la recherche et l'innovation par l'ambition d'en faire un événement africain de "notoriété", comme la Biennale des arts et des lettres ou d'autres événements majeurs, à l'image du Fespaco pour le cinéma. Selon lui, il est tout à fait normal d'avoir cette ambition vu l'histoire de la recherche dans notre pays depuis 1917.

Depuis cette date qui a vu l'ouverture de la première école de médecine devenue université de Dakar, le Sénégal forme des compétences pour toute l'Afrique et dans tous les domaines, a-t-il souligné.

"Il est tout à fait normal, à ce stade de développement de notre continent avec la création d'autres universités et d'instituts de recherche performants, qu'on s'arrête et expose en face du monde ce qui se fait dans ces temples du savoir en lien avec les objectifs de développement", a-t-il estimé.

La Côte d'Ivoire sera le pays invité d'honneur pour donner à la biennale une dimension "panafricaine, sachant que les deux pays [Sénégal et Côte d'Ivoire] ont été les deux piliers de l'université francophone africaine subsaharienne ».