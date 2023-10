Maroc: Province d'Azilal - M. Benmoussa visite les établissements scolaires impactés par le séisme d'Al Haouz

Azilal — Le ministre de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a effectué, mercredi, une visite de terrain au niveau de plusieurs établissements scolaires relevant de la province d'Azilal où il s'est informé de l'ampleur des dégâts engendrés par le séisme d'Al Haouz.

Accompagné du gouverneur de la province d'Azilal, M'hamed Atfaoui, du directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région de Béni Mellal-Khénifra, Mustapha Slifani, du directeur provincial de l'Éducation nationale à Azilal, Fouad Badis et de plusieurs personnalités civiles et militaires, M. Benmoussa s'est rendu au lycée Demnate dans la commune de Demnate où il a pris connaissance des mesures prises pour assurer le bon déroulement des études dans cet établissement scolaire partiellement endommagé par le sinistre.

A cette occasion, le ministre a été informé sur les mesures prises pour la poursuite des cours dans des conditions normales, notamment, la mise en place de bâtiments modulaires et la poursuite des cours dans les classes non endommagées suite au rapport de la commission technique, en plus du recours à d'autres espaces pour assurer la continuité pédagogique au profit des élèves.

Par la suite, M. Benmoussa et la délégation l'accompagnant ont effectué une visite à l'école communautaire d'Ait Moussa dans la commune d'Ait Oumdis, qui accueille temporairement les élèves du collège d'Ait Oumdis, gravement endommagé par le séisme avant de se rendre au collège d'Ait Oumdis où le ministre s'est informé de l'ampleur des dégâts occasionnés par le séisme et qui ont imposé la fermeture de cet établissement.

Dans ce sillage, le ministre a pris connaissance des mesures prises pour que les élèves de ces établissements poursuivent leurs études dans des conditions sûres et saines au sein des établissements d'accueil.

Dans une déclaration à la presse, M. Benmoussa a souligné que cette visite a été une occasion pour constater les dégâts engendrés par le séisme sur plusieurs établissements, relevant que les efforts menés par le ministère de tutelle ont permis de converger vers des solutions pour la reprise immédiate des cours notamment pour les élèves du baccalauréat.

M. Benmoussa a rappelé les différentes mesures prises dans ce sens, notamment, la mise en place d'unités préfabriquées pour assurer les conditions propices à la scolarisation des élèves, faisant remarquer que les mesures prises ont, également, concerné le transfert d'élèves vers d'autres établissements ainsi que le transport scolaire des apprentis en étroite coordination avec les autorités locales en attendant la reconstruction des établissements endommagés.

Lors de cette tournée, M. Benmoussa a tenu une série de rencontres avec le personnel administratif et éducatif de ces établissements pour s'arrêter sur l'état d'avancement des cours et les conditions d'accueil des différents élèves.