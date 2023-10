Sénégal: Le Premier ministre Amadou Ba décline les quatre orientations majeures de son équipe

Le nouveau gouvernement formé ce 11 octobre 2023 compte 39 membres. Le Premier ministre a déclaré que ce gouvernement doit dérouler d'ici avril 2024, quatre orientations majeures.

Soulignant qu'il s'agit d'un gouvernement de « missions et de combats », M. Ba de citer les urgences économiques et sociales, les défis de la souveraineté et une bonne organisation de l'élection présidentielle du 25 février prochain.

« Cette équipe est chargée de la coordination optimale de l'action gouvernementale. Il s'agit d'un gouvernement de missions et de combats qui va concentrer ses actions autour de quatre orientations majeures », a fait savoir le chef du gouvernement. Il a indiqué que la première orientation est de répondre au défi de la souveraineté et d'assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle du 25 février 2024.

Pour la deuxième orientation, il cite la prise en charge des urgences économiques et sociales, notamment la consolidation de la croissance, l'amélioration du pouvoir d'achat des populations, la lutte contre la vie chère, l'insertion et l'emploi des jeunes, ainsi que l'organisation dans des meilleures conditions de la campagne de commercialisation agricole.

Comme troisième orientation, il s'agit de veiller au fonctionnement adéquat des services publics et à la stabilité sociale de l'ensemble des secteurs de la vie de la nation notamment dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur et les collectivités territoriales. Pour la quatrième orientation, Amadou Ba parle de la finalisation des projets prioritaires du chef de l'Etat et d'amorcer le déploiement à partir du dernier trimestre 2023 du plan d'actions prioritaires du Plan Sénégal émergent(PAP3).