Madagascar: Santé sexuelle et reproductive - L'UNFPA lance un concours pour les journalistes

Un concours national sur l'accès aux droits et aux choix en matière de santé sexuelle et reproductive est ouvert aux journalistes. Organisé par l'UNFPA, il prendra en compte la meilleure production publiée entre le 31 juillet 2023 et le 31 janvier 2024.

« Les droits et les choix pour tous. Prix du journalisme sur la population, la santé et les droits reproductifs ». C'est l'intitulé du concours lancé par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) à l'endroit des journalistes. Les productions journalistiques soumises par les candidats doivent avoir un lien clair avec les trois résultats transformateurs et l'accès aux droits et aux choix en matière de santé sexuelle et reproductive.

Les thématiques non-exhaustives suivantes serviront d'orientation. La réponse humanitaire de l'UNFPA avec le gouvernement, la satisfaction des droits en matière de santé sexuelle et reproductive et planification familiale, la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre, la réparation de la fistule obstétricale, la capture du dividende démographique, l'assistance aux accouchements par le personnel qualifié, les accouchements en milieu hospitalier, le leadership et la participation des femmes et des jeunes dans le programme humanitaire, de développement ou de consolidation de la paix.

Prix

Ce concours est ouvert aux articles et reportages de presse écrite, en ligne , radiophonique et/ou télévisés (carte de presse faisant foi). Les participants doivent obligatoirement remplir le formulaire de participation disponible sur la plateforme de participation au concours.

%

Trois prix correspondant à la meilleure production journalistique sur chacun des 3 résultats transformateurs de l'UNFPA seront décernés à trois journalistes. Celui-ci récompense l'auteur principal de la meilleure production publiée entre le 31 Juillet 2023 et le 31 Janvier 2024.

Par gagnant, le prix consistera en un ordinateur portable, un appareil photo/vidéo, un microphone professionnel compatible avec l'appareil photo et un trépied. Concernant les documents justificatifs, ils comprennent obligatoirement la preuve de la date de publication des productions journalistiques diffusées dans un média pendant la période du concours (photocopie du journal, extrait de l'émission radio/TV, lien de publication pour les productions en ligne,... ), une photocopie de la carte d'identité ou du passeport ou de l'extrait de naissance du participant et une photocopie de la carte de presse.