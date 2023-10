Sénégal: Visite de chantier de Me Augustin SENGHOR au Stade Demba Diop - «Un défi à relever pour rendre à Dakar son stade mythique »

Les travaux de rénovation du Stade Demba Diop démarrés le 23 mars dernier, avance considérablement.

En visite de chantier, le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor a exprimé sa satisfaction sur le niveau d'exécution.

Il a toutefois rappeler la nécessité de revoir la planification pour rattraper le retard dans la réalisation de cette infrastructure.

Ce, avance-t-il, au regard de la forte attente de la jeunesse dakaroise, des sportifs de Dakar, il estime que le le défi à relever sera de rendre à Dakar son stade mythique, dans un délai raisonnable.

« Il y a quelques mois, nous avons lancé le début des travaux. Il était important en tant que président de la Fédération sénégalaise de football de faire une visite du chantier pour voir l'état d'avancement des travaux.

Nous avons aussi fait une réunion avec toutes les parties prenantes, notamment le maitre d'ouvrage, et l'entreprise travaillant sur le chantier. Lors de notre visite, nous avons pu constater où en sont les travaux.

Nous avons pu voir les travaux de démolition de la tribune principale. Celles-ci ont été finies et l'entreprise s'est attaquée aux deux virages et les bâtiments sont sortis de terre.

Un léger retard par rapport au plan arrêté.

Après, bien entendu au cours de l'évaluation, nous avons pu constater qu'il y a un peu de retard par rapport au plan qui a été arrêté.

Et nous avons tenu une réunion pour pouvoir, justement, voir les mesures pour pouvoir accélérer les travaux.

Parce que nous savons qu'il y a une attente forte de la jeunesse dakaroise, des sportifs de Dakar pour cette réhabilitation et cette modernisation des stades Demba Diop, et nous avons essayé aussi de tacler toutes les difficultés aujourd'hui qui empêchent l'avancement rapide.

Il a été retenu de revoir la planification pour rattraper le temps perdu, mais aussi faire les démarches nécessaires auprès des autorités parce que certaines emprises des stades sont occupées par des cantines dans la zone contigüe au stade et comme les travaux vont toucher cette partie, donc, nous allons essayer de saisir les autorités, que ça soit les représentants de l'Etat c'est à dire du gouverneur, le préfet, le sous-préfet, mais aussi le ministère de tutelle pour qu'on puisse accélérer la libération des emprises et qu'on puisse finir les travaux dans les délais.

Je dois saluer la dynamique que j'ai trouvée sur place, des ouvriers qui sont à pied d'oeuvre, des cadres techniques qui sont en action et, bien entendu, nous avons fait cette visite sous la guidance du maître d'oeuvre de l'architecte conseil, mais aussi de l'agent à la maîtrise d'ouvrage.

L'entrepreneur a pu nous rassurer que les travaux seront accélérés.

« Des visites vont se répéter tous les mois »

« De notre côté, la Fédération s'est engagée à faire en sorte que aucuns décomptes ne soient pas en retard, pour que nous puissions enfin chez les autres étapes, parce qu'il est important que c'est cette partie qui concerne le gros oeuvre puisse être fini rapidement pour que les autres entreprises puissent intervenir. Puisque leurs travaux sont intrinsèquement liés à la finition des travaux de gros oeuvre. Donc, globalement, c'était une première visite et la décision importante qu'on a prise, c'est que ces visites vont se répéter tous les mois. En tout cas, personnellement, à chaque fois que je serais au Sénégal, tous les mois, je serais là, pour réviser et voir l'avancée des travaux et aussi voir étape par étape comment enlever les goulots d'étranglement qu'on connaît en général d'un chantier au Sénégal. »

« Demba Diop est le poumon du football sénégalais et doit le demeurer »

« Je dois terminer pour dire que nous avons tous convenu que c'est un challenge qui est un challenge national parce qu'une fédération nationale, sous l'égide de l'autorité étatique, avec la FIFA, a décidé de faire confiance à l'expertise locale. Toutes les entreprises sont sénégalaises, les autres techniciens, conseillers et ingénieurs sont aussi des Sénégalais et c'est un défi à relever par nous tous pour rendre à Dakar son stade mythique, afin que le football puisse revivre à Dakar, au Sénégal, parce qu'il faut le reconnaître, on l'a toujours dit, Demba Diop c'est le poumon du football sénégalais et doit le demeurer. Ces travaux, dans un délai raisonnable, nous permettra d'atteindre cet objectif, de permettre aux Dakarois et aux Sénégalais de renouer avec les moments historiques du football sénégalais que Demba Diop nous a donné de partager pendant plusieurs générations. »