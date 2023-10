Madagascar: Période électorale - Les USA exhortent la plénitude de la liberté d'expression

La campagne électorale, depuis mardi dernier, attire l'attention de la représentation américaine dans le pays. Les États-Unis ont exprimé, dans un communiqué publié lundi dernier, un appel solennel à l'égard du gouvernement collégial et de l'ensemble des candidats pour s'engager résolument dans la promotion d'élections justes et transparentes, caractérisées par un processus électoral inclusif qui jouit de la confiance des électeurs. Les États-Unis soulignent que les élections libres et équitables reposent sur des principes fondamentaux, à savoir la véritable compétition politique et la libre expression de la volonté du peuple.

Ordre public

Ainsi, dans cet esprit, le gouvernement est vivement encouragé à garantir la pleine liberté d'expression et le droit à des rassemblements pacifiques. De plus, l'accès aux médias et aux sites de campagne électorale doit être équitable pour tous les candidats. Les États-Unis adressent également un appel solennel à tous les candidats à maintenir l'ordre public tout au long de la période de campagne, permettant ainsi un partage serein de leurs programmes et messages lors d'événements de campagne pacifiques.

9 novembre

Dans cette déclaration émise par l'ambassade américaine, il est aussi rappelé que le peuple malgache a le droit fondamental de faire un choix éclairé dans un environnement calme et sécurisé, en préparation de l'élection présidentielle prévue pour le 9 novembre. Les États-Unis réitèrent, en effet, leur engagement envers la démocratie et l'élection de représentants du peuple en toute transparence, et appellent toutes les parties prenantes à oeuvrer de concert pour que Madagascar puisse vivre un processus électoral exemplaire.