Madagascar: Collectif des travailleurs - Pour la démission du gouvernement

Après une semaine bouillonnante, marquée par la manifestation du Collectif des candidats et la récente révélation du président du Sénat, à travers leur Collectif, les travailleurs haussent également le ton. Et ils ne reconnaissent plus la légitimité du gouvernement en place.

« Le gouvernement a enfreint la loi ». C'est la déclaration du Collectif des travailleurs du secteur public mais également privé, lors d'une conférence de presse donnée ce lundi. Au vu de la révélation du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, qui a choqué beaucoup de personnes, les travailleurs ne veulent pas rester indifférents. Leur Collectif condamne ainsi les menaces de mort proférées contre lui et sa famille afin qu'il n'accepte pas le poste de président par intérim.

« Il est désormais confirmé que la nomination du gouvernement collégial, dirigé par le Premier ministre Christian Ntsay est un « coup d'État institutionnel » », ont-ils indiqué tout en continuant que toutes ces actions indiquent qu' « il s'agit bien d'un « Etat mafieux » qui est établi dans le pays ». Selon les explications de Maharavo Tolojanahary, l'actuel gouvernement est un gouvernement fondé sur le mensonge et sur les infractions. Le Collectif des travailleurs demande ainsi au gouvernement Ntsay de démissionner.

Répression

« On condamne le recours à la force », a poursuivi Doudou. En effet, le Collectif des travailleurs malgaches figure dans la liste de ceux qui ont pointé du doigt l'usage de la force par les autorités afin de disperser la manifestation dirigée par le Collectif des candidats. En l'espace d'une semaine, les forces de l'ordre ont trois fois eu recours aux tirs de bombes lacrymogènes et faisant ainsi une dizaine de blessés, entre autres des candidats à l'élection présidentielle et des parlementaires. « Face au recours à la force contre le peuple malgache exprimant son opinion, nous condamnons de toutes nos forces l'utilisation des forces armées comme moyen de répression », a-t-il insisté.

Prise de conscience

Peu importe, les partisans du Collectif des candidats qui investissent déjà les rues de la capitale depuis plus d'une semaine n'attendent que la prise de position des travailleurs. Ils espèrent que des éléments de Maharavo Tolojanahary grossissent leur rang afin de débloquer, au moins en une partie, la situation dans le pays. Doudou appelle ainsi à la prise de conscience de tous les travailleurs malgaches.

« Nous appelons les travailleurs malgaches à avoir des standards hauts car nos vies, nos emplois, l'avenir de notre génération sont en danger devant ces dirigeants indignes ! Ces gens sont des menteurs, des usurpateurs, ils ne font que transgresser les lois », a lancé le Collectif des travailleurs tout en invitant les travailleurs à ne plus suivre les ordres du gouvernement et demande à ce dernier de démissionner.